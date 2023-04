Occhi di Gatto è una delle serie cult più conosciute di sempre anche all’interno del panorama italiano e proprio per questo siamo qui a seguire le ultime notizie per quanto riguarda il prossimo live action dedicato al franchise di produzione francese (scusate il gioco di parole ndr).

Quanti episodi saranno? E quando durano?

La rivista Le Film Français ha riportato la scorsa settimana che la serie francese in live-action tratta dal manga Cat’s Eye di Tsukasa Hojo avrà otto episodi da 52 minuti. La serie si svolgerà ai giorni nostri, nel 2023. L’inizio delle riprese è previsto per l’autunno.

Al momento queste sono le prime informazioni al riguardo, oltre quelle di cui abbiamo già parlato in un nostro scorso articolo. Così come leggiamo su ANN, durante il mese di marzo il quotidiano Le Parisien ha confermato che il canale francese TF1 sta producendo la serie.

Alexandre Laurent dirigerà il live action mentre la società di produzione Big Band Story ne curerà la supervisione. Il giornale ha anche riferito che la serie andrà in onda in prima serata su TF1. TF1 sta anche valutando la possibilità di distribuire la serie a livello internazionale. Quindi da come avrete capito non sappiamo ancora nulla al riguardo.

Allo stesso tempo così come sta accadendo ultimamente con i live action tratti da opere anime/manga Netflix potrebbe ospitare il tutto anche se non è detto. Fatto sta che i film live action di FMA sono presenti sulla piattaforma, senza contare quelli in arrivo dedicati a City Hunter e Yu Degli Spettri.

Occhi di Gatto: svelata durata e numero di episodi del Live-Action

Ultimamente Il franchise ha pubblicato l’anime crossover in CG cel-shaded Lupin III vs. Cat’s Eye. L’anime ha debuttato il 27 gennaio in esclusiva mondiale su Amazon Prime Video. Il nuovo progetto celebra sia il 50° anniversario dell’anime Lupin III che il 40° anniversario di Cat’s Eye.

Cosa ne pensate di questo prossimo live action?

Fonte Anime News Network