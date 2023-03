Anche Occhi di Gatto riceverà un live action, in questo mondo che ormai sta dando tantissimo spazio alle trasposizioni in “real life” di manga e anime cult come One Piece, City Hunter e tanti altri. L’annuncio arriva da ANN, che conferma il tutto tramite la fonte Le Parisien. La produzione sarà francese a quanto pare.

Stando alla fonte il canale francese TF1 produrrà la serie, mentre Alexandre Laurent dirigerà quest’ultima. La società di produzione sarà Big Band Story. La suddetta si occuperà anche di supervisionare il tutto.

Le Parisien ha dichiarato che il casting e le riprese non sono ancora iniziate e che la serie andrà in onda non prima dell’autunno 2024.

Il giornale ha inoltre riferito che la serie andrà in onda in prima serata su TF1. TF1 sta anche valutando la possibilità di distribuire la serie a livello internazionale, quindi su questo punto abbiamo ancora dei dubbi.

La fonte conferma che al momento non sappiamo ancora nulla per quanto riguarda la distribuzione mondiale, e quindi casomai arriverà la serie potrebbe essere disponibile solamente con i sottotitoli. Inoltre ANN conferma che il sito non ha confermato nessuna delle ipotesi appena citate.

Occhi di Gatto: annunciato ufficialmente il Live Action

Il franchise ha recentemente ispirato l’anime crossover in CG cel-shaded Lupin III vs. Cat’s Eye. L’anime ha debuttato il 27 gennaio in esclusiva mondiale su Amazon Prime Video. Il nuovo progetto celebra sia il 50° anniversario dell’anime Lupin III che il 40° anniversario di Cat’s Eye.

Anche se non è stato un successo incredibile il film vuole festeggiare l’eccellenza di questi due franchise, che hanno catturato il cuore del pubblico durante questi anni, crescendo generazioni su generazioni di appassionati che ad oggi sicuramente devono l’amore verso questo medium grazie al manga di Hojo.

L’opera è stata una dei capisaldi degli anni ottanta, dove nel corso del tempo, insieme a Lupin III appunto ha segnato il medium nipponico irreversibilmente, dato che dopo 40 anni siamo ancora qui a parlare di questa bellissima storia. Cosa ne pensate di questo annuncio di un nuovo live action?

