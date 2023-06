Dragon Ball Super 93: la nuova tecnica di allenamento di Vegeta

L’ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super ha rivelato una novità interessante legata a Vegeta. Infatti il principe dei Saiyan ha cominciato a provare una nuova tecnica di allenamento molto interessante. Il capitolo 93 di Dragon Ball Super conclude finalmente l’arco narrativo del manga che funge da prequel del film Dragon Ball Super: Super Hero. L’ultimo film della serie Super allontana Goku e Vegeta dai riflettori, allontanandoli dalla Terra per trasferirle sul pianeta di Lord Beerus. E attraverso il capitolo 93 di Dragon Ball Super è possibile vedere meglio la vera natura del nuovo tipo di allenamento di Vegeta.

L’ultimo capitolo pubblicato della serie manga disegnata da Toyotaro, mostra Goku allenare Broly a combattere senza dare libero sfogo alla sua rabbia. Durante una pausa dall’allenamento, Goku si rende conto che Vegeta è insolitamente silenzioso e pacifico. Questo perché il principe dei Saiyan sta meditando!

Quando Goku gli chiede il motivo di questa scelta, Vegeta spiega che ha messo da parte l’orgoglio per capire il motivo delle così tante battaglie che ha perso negli ultimi tempi. Menziona quelle contro Jiren, Broly, Moro, Gas e Black Freezer. Vegeta sostiene che lui e Goku siano ancora troppo inefficienti nonostante i loro poteri. Per il rivale di Goku, può raggiungere la massima efficienza imparando a rilassare di più il suo spirito e il suo corpo mentre si trova nel vivo della battaglia.

Vegeta spiega infatti che attaccare in uno stato rilassato impedisce al nemico di leggere le proprie mosse. Aggiunge anche che così è possibile ottenere un potere esplosivo istantaneo e preservare anche la resistenza. “I nostri nemici ne sono capaci. Io no, quindi questa fase del mio addestramento deve svolgersi nella mia mente” conclude il Saiyan.

Whis è impressionato dal modo in cui Vegeta è giunto a questa conclusione. Durante l’arco di Moro, Vegeta e Goku si sono separati per seguire due tipi diversi di addestramento per sconfiggere il malvagio stregone. Vegeta è andato sul pianeta Yardrat, dove ha imparato il controllo dello spirito, una tecnica per gestire il ki e utilizzare quell’energia spirituale in vari modi. Nell’arco di Granolah, Vegeta ha raggiunto una nuova forma, ossia l’Ultra Ego, che fonde le sue abilità Super Saiyan con i poteri del Dio della Distruzione.

L’Ultra Ego doveva essere l’unico percorso di Vegeta verso una nuova forma di potere, più adatta alla sua psiche dell’Ultra Istinto di Goku. Ma, questo capitolo di Dragon Ball Super vuole indirizzare Vegeta verso un ulteriore sviluppo del suo livello di potenza e questo nuovo allenamento potrebbe essere l’ideale anche per Goku per migliorare il suo Ultra Istinto.

Fonte – Comicbook