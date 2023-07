One Piece: il Gear Fifth di Rufy potrebbe debuttare sul grande schermo

L’adattamento anime di One Piece in questo momento si trova nelle fasi finali della lunga saga di Wano. Questa ha visto i Pirati di Cappello di Paglia affrontare l’imperatore del mare Kaido e i suoi Pirati Bestia per dare vita ad alcune delle più grandi battaglie dell’anime fino ad ora.

Ma, come tutti i fan sanno, c’è ancora un momento molto importante che deve debuttare sul piccolo schermo. Stiamo parlando della più recente trasformazione di Monkey D. Rufy, che ha risvegliato durante lo scontro contro Kaido. Con il presente articolo vogliamo però riportare che c’è la possibilità che il debutto di Gear Fifth nell’adattamento anime potrebbe avvenire sul grande schermo.

E questa non sarebbe la prima volta che il Gear Fifth di Rufy faccia la sua comparsa in questo modo. Ricordiamo infatti che, anche se per pochi istanti, la forma finale del potere di Rufy si è mostrata nella battaglia conclusiva di One Piece Film: Red, combattendo al fianco di Shanks.

Sfortunatamente, gli spettatori hanno modo di vedere solo pochi istanti per vedere il Gear Fifth di Rufy in azione. Secondo un nuovo aggiornamento proveniente dalla pagina Twitter dell’insider di OP_Spoilers, la più grande catena di cinema d’Europa, Le Grand Rex, sta valutando la possibilità di portare l’episodio del Gear Fifth sul grande schermo in Francia.

Al momento non abbiamo modo di confermare o meno in quale episodio ci sarà la trasformazione. Ma gran parte dei fan è sicura del fatto che Toei Animation introdurrà l’episodio tanto atteso quest’anno. Le Grand Rex del canto suo ha rilasciato una dichiarazione anticipando di pianificare qualcosa di sorprendente.

Dopo la conclusione dell’arco di Wano nel manga, Rufy è tornato a usare il Gear Fifth un’altra volta combattendo contro Rob Lucci nell’arco di Egghead.

E il protagonista principale ha dimostrato una supremazia schiacciante contro il membro del CP0, nonostante anche lui avesse risvegliato il potere del suo Frutto del Diavolo. Con il prosieguo delle vicende del manga, Rufy ricorrerà diverse volte al suo nuovo potere prima che il lungo viaggio si concluda.

Fonte – Comicbook