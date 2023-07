One Piece: il cast dell’anime dice la sua sul live-action

L’Anime Expo di quest’anno ha rivelato grosse novità tra cui alcune legate all’imminente debutto del live-action di One Piece. Di fatto il famoso e storico cast di doppiatori dell’anime giapponese lavorerà anche sul live-action di Netflix. La notizia è arrivata con un incontro inaspettato tra la doppiatrice di Rufy, Mayumi Tanaka e Inaki Godoy, l’attore che lo interpretrà.

Con il presente articolo vogliamo riportare le opinione di ciascuno dei doppiatori dei membri della ciurma di Cappello di Paglia. Cominciando da Mayumi Tanaki, la doppiatrice si è espressa su Inaki Godoy e su One Piece in generale. Ha condiviso di aver interpretato Rufy per più di 23 anni, e crede che tutti abbiano Rufy nel cuore. Considera la versione live-action interpretata da Inaki molto adatta al personaggio creato da Oda e condivide di essere molto felice di poter dare la sua voce anche per questo progetto.

Riguardi la voce di Zoro, Kazuya Nakai, il doppiatore ha condiviso la sua opinione sull’interpretazione di Mackenyu e sulla serie live-action. “Da quando ho saputo che Mackenyu avrebbe interpretato Zoro nel live-action, mi sono chiesto del doppiaggio“, dice Nakai. Si è chiesto che tipo di approccio avrebbe funzionato meglio per coloro che avrebbero guardato la serie. Anche lui non nasconde l’entusiasmo e la felicità di poter doppiare ancora il suo personaggio in versione live-action ed è pronto a fare del suo meglio per esaltare il fascino del Zoro di Mackenyu.

Akemi Okamura invece, la doppiatrice giapponese di Nami, ha confessato che quando ha saputo della lavorazione del progetto live-action, ha subito desiderato di vivere un’avventura dal vivo. Anche Kappei Yamaguchi, il doppiatore di Usopp, ha detto la sua. Ha infatti confessato che la live-action rimarrà fedele al materiale originale. Ma ha anche detto che i live-action di One Piece sarà un po’ diverso dal manga e dall’anime. Tuttavia ma il brio e l’energia presenti, rappresentano un mondo che tutti vorranno vedere.

Concludiamo poi, con il doppiatore giapponese di Sanji, Hirata Hiroaki. Questo ha dichiarato di sentirsi “dispiaciuto” per l’attore Taz Skylar, riguardo le sue “battute goffe”. “Mi dispiace per Taz Skylar, ma in Giappone ci sono state molte versioni di Sanji bellissimi, che si sono impegnati moltissimo per eguagliare le mie battute goffe su vari palcoscenici” dice Hiroaki. Quindi promette anche lui di fare del suo meglio per doppiare Taz al meglio.

