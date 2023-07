Come ben sapete all’interno dei volumi giapponesi di One Piece è presente l’SBS di Oda, volto appunto a rispondere alle domande del pubblico inerenti all’opera magna del sensei, e senza manco a dirlo proprio lì abbiamo l’opportunità di leggere delle piccole chicche e curiosità.

Con l’uscita del volume 106 (che ha dato inizio anche in questo contesto alla Final Saga ndr), abbiamo quindi l’opportunità di esplorare maggiormente i prossimi eventi presenti all’interno dei nuovi capitoli, comprensivi appunto dei tanti misteri che passo passo si stanno rivelando all’interno della vicenda piratesca.

Il sempreverde @sandman_AP ha condiviso come sempre uno dei commenti del sensei, che ha spiegato il significato del tatuaggio del pericolosissimo Ammiraglio della Marina Ryokugyu, intento fin dalla sua apparizione a uccidere Luffy, successivamente all’aumento della taglia e di conseguenza della sua pericolosità verso il Governo Mondiale.

Nel post leggiamo: “Oda ha spiegato nella SBS il motto di giustizia di Aramaki (Ryokugyu). Egli è sempre stato pronto a *morire* per la giustizia, quindi per questo Oda usa la parola 死ぬ気 (determinato a morire). E il tatuaggio di Aramaki ha una parola 死, che significa morte, come si vede nella foto qui sotto.” Qui per vedere il post.

One Piece: Oda spiega cosa significa il tatuaggio di Ryokugyu

Per tatuarsi un motto del genere sulla pelle l’Ammiraglio deve aver a cuore questo lavoro, visto che potrebbe sacrificare la sua vita per salvare il Governo Mondiale dalla disfatta, anche se da come avete letto negli ultimi capitoli l’Ammiraglio ha perso un po le staffe dopo uno scontro volto a salvaguardare i Nobili del mondo di One Piece.

Detto questo, cosa ne pensate di questo nuovo personaggio introdotto proprio nella Final Saga? Ci sarà uno scontro effettivo con Luffy? E se sì, il protagonista per vincere avrà bisogno di sfoderare il suo Gear Fifth? Diteci la vostra.

Fonte Twitter