One Piece di Netflix uscirà il 31 agosto sulla piattaforma e di certo non potevano mancare anche delle action figure ispirate a tale lavoro, che ha visto anche lo stesso Oda come supervisore generale della produzione, senza dubbio complessa da portare a termine visti tutti i fattori da considerare e adattare.

Al momento nel cast vediamo Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji.

Con la prima stagione della serie TV Netflix a quanto pare adatterà il capitoli della East Blue Saga, l’arco iniziale che ha riunito i primi cinque membri della storica ciurma con a capo Luffy. Come materiale promozionale sono anche state condivise le prime figure ispirate al prodotto discusso in questa sede, con delle immagini condivise da @newworldartur visibili qui.

https://twitter.com/newworldartur/status/1675189653660368901

Il teaser trailer ha anche mostrato alcuni dettagli generali del prodotto Netflix, smuovendo l’opinione di tutti gli appassionati che ovviamente hanno dato spazio alle discussioni più disparate, anche se alla fine la serie parlerà a pieno solamente una volta distribuita su Netflix.

