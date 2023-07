One Piece: Oda parla di Shanks e Beckman negli SBS del volume 106

One Piece è uno dei manga shonen più famosi e amati da oltre 20 anni e al momento si trova nel su arco narrativo finale. Il ritorno del manga è previsto per questo mese, dopo che Eiichiro Oda si è sottoposto ad un piccolo intervento per debellare il problema l’astigmatismo che lo metteva in difficoltà nel suo lavoro.

Il 4 luglio in Giappone ha debuttato il volume 106 del manga, che si addentra sempre di più nei misteri del laboratorio di Vegapunk e dello scienziato stesso. Come tutti i fan di One Piece sanno bene, i volumi del manga sono famosi per contenere la cosiddetta rubrica SBS. Attraverso questa rubrica speciale dei volumi del manga, Eiichiro Oda ha la possibilità di risponde a diverse domande poste dai fan, un po’ scherzando e un po’ dando informazioni importanti sulla serie e i suoi contenuti.

Recentemente abbiamo riportato alcune sue risposte presenti nel volume 105. E con il presente articolo vogliamo riportare alcuni dettagli da lui stesso rilasciati su Shanks e sul vice capitano della ciurma Beckman. Fondamentalmente il mangaka ha voluto approfondire un aspetto dei due personaggi un po’ curioso per poi metterli a confronto con alcuni membri della ciurma di Rufy.

Oda ha rivelato che Shanks, rispetto a Beckman, è più popolare tra le donne, ma Beckman le ama e per questo tende a volersi divertire in loro compagnia. Per rendere l’idea ancora più chiara chiama in causa Rufy o Zoro e Sanji. E infatti definisce Shanks più come Rufy o lo spadaccino, mentre Benn Beckman assomiglia di più a Sanji. Tuttavia, a differenza del cuoco dei Cappelli di Paglia, Beckman è più popolare tra le donne.

Questi sono dettagli non molto funzionali alla trama di One Piece, ma i veri fan li troveranno interessanti. D’altronde in questo modo è possibile scoprire lati di personaggi di una certa caratura ma con poche apparizioni. Di fatto riguardo Beckman sappiamo che è il vicecapitano dei Pirati del Rosso ed è il pirata più intelligente di tutti i personaggi presentati nella saga del mare orientale. Non a caso è il braccio destro di uno dei quattro imperatori.

Fonte – Twitter (OP_SPOILERS2023)