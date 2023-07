Jujutsu Kaisen: arriva il videogioco, Cursed Clash

Ci sono grandissime novità per il franchise di Jujutsu Kaisen! Bandai Namco Entertainment ha annunciato al panel dell’Anime Expo che è in lavorazione un picchiaduro 2 contro 2 basato sul manga di Gege Akutami. Sarà intitolato Jujutsu Kaisen: Cursed Clash e anche se Bandai Namco Entertainment non ha annunciato una data di uscita per il gioco, sappiamo che rilascerà il videogioco su PC tramite Steam, Switch, Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Byking Inc. sta sviluppando il gioco.

L’annuncio importante è arrivato con un trailer imperdibile che è possibile vedere in cima al presente articolo. MAPPA ha prodotto la key visual del gioco.

Bandai Namco Entertainment ha rilasciato una descrizione del gioco, che descrive brevemente la panoramica generale del videogioco. Le risse nell’arena di Jujutsu Kaisen Cursed Clash permetteranno ai fan di giocare e rivivere la storia e gli eventi originali di Jujutsu Kaisen. I videogiocatori, con il protagonista Yuji Itadori e tutti gli altri personaggi chiave, potranno difendere l’umanità dai mostri noti come Maledizioni nel Giappone moderno.

Il gioco rimane fedele all’opera originale con effetti visivi ispirati all’estetica distintiva della serie. Tra i dettagli da sapere circa Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, vi è sicuramente una selezione di oltre quindici combattenti tra cui scegliere e che sarà caratterizzato da animazioni esplosive.

In Jujutsu Kaisen Cursed Clash, i giocatori potranno selezionare le proprie squadre in una modalità 2 vs 2. Ciascuna sarà capace di eseguire una vasta gamma di potenti attacchi e combo di coppia. Diverse combinazioni di personaggi avranno sinergie e dinamiche di potere uniche. Completando le battaglie, i giocatori aumentano il livello di potenza del loro combattente, sbloccando attacchi più potenti man mano che avanzano.

Dunque sarà un appuntamento imperdibile per tutti i fan della serie shonen scritta e disegnata da Gege Akutami. Si tratta di un anno molto importanti per Jujutsu Kaisen, considerando anche che a breve tornerà sul piccolo schermo con la seconda stagione anime. Questa infatti adatterà il passato di Gojo che rappresenta il momento più atteso da tutti i fan. Per quanto riguarda il manga, Akutami ha lanciato il manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha a marzo 2018 e ora si trova nella sua fase finale.

