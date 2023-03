Jujutsu Kaisen è sicuramente un’opera interessante e nel corso degli ultimi anni ha avuto un aumento delle vendite dei volumi in tutto il mondo grazie all’anime di MAPPA, uno degli studi più apprezzati e promettenti degli ultimi tempi, al momento in auge con il finale di Attack on Titan.

Come ben sappiamo quasi tutte le storie (che siano manga, film e via discorrendo) sono ispirate allo stesso tempo da altri racconti e le ispirazione diventano con il tempo il fulcro centrale della creatività, a patto che poi si cammini sulle proprie gambe.

Questo discorso è scaturito da un nuovo tweet di @Lightning446, che ha pubblicato un commento del sensei Akutami a proposito della sua passione verso i manga. In occasione del suo compleanno l’autore di Jujutsu Kaisen ha espresso la sua ammirazione verso Bleach di Tite Kubo, che a detta sua gli ha cambiato la vita.

L’opera di Kubo a quanto pare avrebbe ispirato lo stesso Akutami a diventare un mangaka, quando l’autore lesse sulla rivista JUMP del fratello il primo capitolo di quello che poi sarebbe diventato un manga e un’anime cult in tutto il mondo.

Since it's Gege Akutami-sensei's birthday in Japan (2/26), a few fun facts about him ☺️:

・The first manga that inspired him to become a mangaka was BLEACH. He secretly read his brother's JUMP magazine that had its 1st chapter when his bro was away. That changed his life pic.twitter.com/qcKrrWQGVQ

— Lightning (@Lightning446) February 25, 2023