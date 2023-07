Con il capitolo 184 One Punch Man sta muovendo i passi della nuova saga, successivamente alla pausa di Murata per via della sua malattia. Le prime sequenze dell’arco narrativo alla fine hanno condotto subito a un rematch tra Genos e Saitama, entrando da subito nel vivo dell’azione, accendendo nel cuore degli appassionati delle emozioni forti.

L’articolo contiene ovviamente spoiler

Se ben ricordate fino a questo momento l’Associazione Eroi sta cercando di ricomporsi e mettere la popolazione nuovamente a suo agio, successivamente agli eventi distruttivi della saga precedente. In parallelo abbiamo visto che si sta sviluppando una nuova associazione eroi e probabilmente potrebbe entrarci anche Genos.

Il capitolo 184 non dona ancora una risposta in merito, ma come accennato possiamo vedere nuovamente lo scontro tra allievo e maestro, che purtroppo inizia e finisce in poche pagine.

Nonostante il cyborg abbia sviluppato delle capacità e una potenza davvero consistente, non basta per sconfiggere Saitama, che non si sforza minimamente durante il combattimento, alimentando la frustrazione del suo allievo. Quando il cyborg si accorge di tale differenza smette di combattere, aizzando contro il lettore un forte senso di tristezza.

I “Neo Heroes” sono il nuovo gruppo accennato prima che sarà presente in questa nuova saga. Come descritto questi ultimi hanno già chiesto a Genos di unirsi e il ragazzo non ha ancora dato una risposta: ci sta veramente pensando?

One Punch Man 184: arriva il rematch che tutti aspettavano

One e Murata hanno quindi deciso di ribaltare le carte in tavola, aggiungendo in opposizione alla classica “Associazione Eroi” un altro gruppo in contrasto con tale consorzio politico, come ben sappiamo dettaglio molto evidente all’interno della storia, visto che alla fine l’Associazione insieme agli eroi mette davanti a tutto prima i loro interessi piuttosto che quelli della popolazione.

