One-Punch Man dà il via al rematch tra Saitama contro Genos

Il manga di One-Punch Man ha introdotto un nuovo arco narrativo, che vede la formazione di una nuova associazione di eroi. E con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento che porta gli eventi della serie su un nuovo livello in quanto ha anticipato il rematch tra Saitama e Genos.

A seguito degli imponenti cambiamenti provocati dagli sviluppi della lotta contro l’Associazione dei Mostri, l’Associazione degli Eroi ha cercato di ricostruire il proprio organico. Ma come i capitoli precedenti hanno mostrato ampiamente, si sono verificati un po’ di problemi a questo riguardo.

One-Punch Man in precedenza aveva anticipato che questo nuovo gruppo di Eroi si stava avvicinando ai componenti più in alto nelle gerarchie dell’Associazione degli Eroi Association. E uno di loro era proprio Genos. Il giovane eroe cyborg si amore è ritrovato a vivere una vera e propria crisi poiché sente di non essere diventato più forte nonostante abbia appreso tante cose stando al fianco di Saitama fino ad ora. E questo nuovo gruppo di Eroe gli ha proposto di potersi unire alla causa. Questo lo porta a desiderare una rivincita su Saitama, ma gli passa rapidamente a causa del senso di insoddisfazione di Genos.

Il capitolo 184 di One-Punch Man riprende poco dopo la rivelazione dei nuovi aggiornamenti di Genos, che lo hanno reso più forte che mai. E per questo voleva sfidare Saitama per testare quel potere. Scopriamo che i nuovi aggiornamenti di Genos lo hanno reso fisicamente più luminoso di prima, e Saitama reagisce chiudendo gli occhi. Genos lo vede e si rifiuta di colpirlo nonostante sia lui a desiderare la rivincita. Saitama, non sapendo come rispondere, gli fa capire la sua apparente mancanza di forza.

Questa crisi di fede fa sì che Genos riveli che questo nuovo gruppo si chiama “Neo Heroes”, che si è costruito nell’ombra con una serie di Eroi che ancora non si conoscono.

Questa rivincita tra Saitama e Genos alla fine non ha avuto luogo. Ma fa presagire che i sentimenti di debolezza di Genos porteranno a qualcosa di molto più profondo in seguito.

Fonte – Comicbook