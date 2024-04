Tra le uscite Planet Manga del 4 aprile 2024 troviamo il tredicesimo numero di Shangri-La Frontier, disponibile anche in versione Expansion Pass con l’esclusivo booklet allegato.

Inoltre il romanzo del film di Jujutsu Kaisen e Candy, l’artbook di Shou Harusono, autore di Sasaki e Miyano.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 4 aprile 2024.

Le uscite Planet Manga del 4 aprile 2024

Shangri- La Frontier 13

5,20 €

AZIONE, IRONIA, MMORPG E JRPG

Rakuro Hizutome o Kei Uomi: chi vincerà la sfida a Galaxia Heroes: Chaos? E, soprattutto, riusciranno quattro “scappati da casa” a trionfare nel match contro gli Star Rain di Sylvia Goldberg? Di certo, qualcuno farebbe meglio non passare tutta la notte a giocare a Shanfro…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Shangri-La Frontier Expansion Pass 13

8,20 €

QUANDO SI PARLA DI EXPANSION PASS, SI PARLA DI BOOKLET!

Come per i numeri precedenti, in questa edizione per veri completisti troverete un racconto esclusivo che aggiunge nuovi particolari alle avventure di Sunraku, Oikattso e Pencilgon!

Twisted-Wonderland – Il Manga: Book of Heartslabyul 3

7,00 €

GUAI A CHI DISOBBEDISCE: GLI VERRÀ TAGLIATA LA TESTA!

Dura la vita per gli studenti del dormitorio di Heartslabyul, che devono seguire tutte le folli regole della Regina di Cuori. Ace Trappola ha osato mangiare un pezzettino di torta e per questo gli è stata… tagliata la testa?! Ora sta cercando di rimediare alla situazione con l’aiuto dei suoi amici, ma non sarà facile!

Jujutsu Kaisen – The Movie: Il Romanzo

13,00 €

NON ESISTE UNA MALEDIZIONE PIÙ CONTORTA DELL’AMORE

Il romanzo che adatta il film campione d’incassi, imperdibile per gli appassionati della saga e per gli amanti delle storie dark! Maledetto dallo spirito della ragazza che amava, Yuta Okkotsu scopre l’universo della stregoneria e si appresta a giocare un ruolo chiave nella grande guerra occulta che sta per esplodere… Contiene un poster imbavato all’interno.

Candy – Shou Harusono Art Collection

25,00 €

Esiste qualcosa di più dolce dello zucchero? Be’, l’artbook di Sasaki e Miyano è una gallery dolcissima di illustrazioni dedicate ai personaggi di uno dei boys’ love più romantici in circolazione. E mentre vi sentirete battere forte il cuore, non dimenticate di leggere la preziosa sezione di domande e risposte sulla serie!

Naruto il Mito 22

5,20 €

Conclusosi lo scontro tra Jirobo e Choji, sarà la volta della lunghissima sfida di astuzia e bravura fra Neji e Kidomaru, in un numero tutto dedicato alla più valente promessa degli Hyuga! Attenzione! Da questo numero “Naruto il Mito” diventa mensile per mantenersi ad una certa distanza dalla serie regolare.

Naruto il Mito 36

5,20 €

La Foglia ha aperto la caccia a Hidan e Kakuzu, i due membri di Alba che stanno causando morte e distruzione nel Paese del Fuoco, e che ora sono sulle tracce di Naruto. La squadra formata da Shikamaru, Asuma, Kotetsu e Izumo li intercetta per prima, ingaggiando una feroce battaglia. Le abilità e l’astuzia della squadra di Asuma sembrano avere inizialmente la meglio, ma quando i poteri inimmaginabili del duo di Alba si rivelano, la situazione precipita fino a causare una tragedia irreparabile