Jujutsu Kaisen 0: secondo l’animatore il film è stato realizzato in 4 mesi

In questi giorni, Jujutsu Kaisen è al centro dell’attenzione per diversi aspetti sia positivi che negativi. Partiamo dicendo che la serie anime è tornata a luglio sul piccolo schermo con la seconda stagione, e MAPPA aveva promesso grandi cose per il ritorno. E finora la parola è stata mantenuta, ma nelle ultime settimane la situazione è diventata piuttosto delicata. Infatti diversi membri dello staff dell’anime si stanno lamentando delle orribili condizioni di lavoro a cui MAPPA li sottopone. E con il presente articolo vogliamo riportare una sconvolgente dichiarazione di un animatore circa il film Jujutsu Kaisen 0.

Si scopre che l’animatore Honehone ha dichiarato che Jujutsu Kaisen 0 è stato realizzato in soli quattro mesi. L’animatore in questione ha pubblicato un messaggio sul suo profilo X (Twitter), criticando MAPPA per i suoi standard impossibili. E in questa occasione ha rivelato l’aneddoto incredibile.

“La cosa peggiore è che tutto lo staff lavora duramente per completare un programma che sarebbe impossibile rispettare in tempo normalmente. Mentre i superiori guardano i risultati e non riescono ad apportare alcun miglioramento“. Attribuisce poi l’inizio di tutto questo comportamento dopo aver completato un film in quattro mesi.

Il commento dell’animatore su Jujutsu Kaisen ha attirato molta attenzione, e la sua nota sul film ha lasciato molti increduli. Dopotutto, Jujutsu Kaisen 0 ha ricevuto un’accoglienza positiva sia dai fan che dalla critica al suo debutto. Il lungometraggio presentava una storia avvincente e un’animazione davvero epica. Fino ad ora, i fan della serie presumevano che il suo team avesse iniziato a lavorare su questo film durante la produzione della prima stagione di Jujutsu Kaisen. Ma a quanto pare, ci è voluto meno di anno per realizzare il lungometraggio incentrato su Yuta.

Per la maggior parte delle serie anime che durano tutto l’anno, si concede un vantaggio di 4-5 settimane sugli episodi. Per le produzioni annuali, si possono assegnare 7 settimane a episodio a seconda del personale e della sua qualità complessiva. Questi episodi durano circa meno di 30 minuti e possono richiedere almeno un mese per essere completati. Quindi si fa fatica a credere che un film di così alta qualità come Jujutsu Kaisen 0 si possa realizzare in soli quattro mesi. Persino Honehone, è sorpreso dall’impresa compiuta.

Fonte – Comicbook