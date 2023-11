Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections | Recensione

Sviluppo: CyberConnect2 Co., Ltd Pubblicazione: Bandai Namco Entertainment Lingua: Italiano Genere: Picchiaduro Piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC Uscita: 17 Novembre 2023

Alfredo Paniconi 2023-11-16T18:48:25+01:00 Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è il picchiaduro definitivo che ogni amante di questo franchise dovrebbe avere. Un rooster di personaggi giocabili imponente e una spettacolarizzazione del campo di battaglia che lascia senza fiato. Un mix imperdibile per chi vuole vestire i panni del famoso ninja della volpe a nove code. Sviluppo: CyberConnect2 Co., Ltd Pubblicazione: Bandai Namco Entertainment Lingua: Italiano Genere: Picchiaduro Piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC Uscita: 17 Novembre 2023

Questo titolo esce in occasione dei festeggiamenti per il 20° anniversario del debutto dell’anime di Naruto. Va quindi a collegare tutti i precedenti capitoli della saga videoludica. Infatti qui troviamo anche la più vasta gamma di personaggi mai avuta. Si parla di oltre 130 personaggi che andranno a scontrarsi in epiche battaglie ninja all’ultimo colpo. Tra questi personaggi, oltre a quelli dalla serie, troveremo anche i fratelli che hanno dato vita ai leggendari clan ninja, Ashura e Indra Ootsutsuki, oltre ai personaggi di Boruto, come Boruto Uzumaki (Karma) e Jigen. Insomma si avrà l’imbarazzo della scelta in quanto a personaggi giocabili.

Chi ha già giocato ai precedenti capitoli di Ultimate Ninja Storm, troveranno molto di familiare. Ma si troveranno anche di fronte ad una grafica aggiornata. Una modalità a comandi semplici che rende i controlli più intuitivi ed esegue automaticamente numerose azioni. Questa modalità di controllo semplificata, serve per aiutare coloro che sono alle prime armi, a poter effettuare delle mosse combo premendo un solo tasto.

Un’altra grande novità è quella della speciale modalità storia, realizzata appositamente per il gioco, incentrata su Boruto. Questa storyline inizia quando Boruto Uzumaki incontra una ragazza nel popolare gioco online “Eroi ninja” e si ritrova coinvolto in una grande battaglia per le sorti dell’intero mondo dei ninja. Spunterà infatti un uomo misterioso, Merz, che cercherà di iniziare una guerra. In questo intrigo avranno un ruolo importante anche Naruto e Sasuke. Ma per evitare clamorosi spoiler, non vi diamo ulteriori informazioni al riguardo. Starà a voi scoprire il grande intrigo di questa storia.

Comparto Tecnico

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, rappresenta il non plus ultra dei videogiochi di combattimento ispirati alle serie anime. Il punto più alto e la vetta con cui dovranno tutti misurarsi per i futuri giochi di genere picchiaduro. Partiamo dal presupposto, che quando si parla di videogiochi di questa tipologia, si pensa sempre ad una longevità limitata. Questo è quanto mai sbagliato per quanto riguarda Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Infatti come abbiamo detto in precedenza, ci troveremo di fronte ad un rooster imponente di oltre 130 personaggi giocabili. Che comprende anche dieci elementi completamente nuovi per la serie videoludica.

Ovviamente ogni singolo personaggio che andremo a scegliere per scendere in battaglia ha delle tecniche di combattimento personali. Questo aspetto è di fondamentale importanza perché nel combattimento alcune scelte possono risultare vincenti. Durante i combattimenti sarà quindi possibile usare varie combo e cambiare il leader per spiazzare e sorprendere gli avversari. Per ogni personaggio si possono scegliere fino a 6 abilità Ninjutsu da usare durante il combattimento. Inoltre i personaggi potranno sbloccare una nuova forma che ci darà una potenza superiore. Per concludere lo scontro, si potrà usare il chakra per scatenare una potentissima tecnica segreta dalla forza inarrestabile. Bisognerà combattere da soli o online, in modo da far salire di livello i personaggi e poter quindi sblocche delle personalizzazioni e altre feature. Tra cui le scene correlate alle Finish.

La modalità Storia è sicuramente una di quelle più divertenti del gioco. Si possono infatti rivivere epiche battaglie della serie Naruto. Con numerose cut scene fatte come se si stesse vedendo l’anime. La modalità delle battagli libere offline ci consentono di scegliere il nostro percorso personale. Avremo quindi piena libertà nella scelta del modo di combattere. Sia contro il computer o in un un torneo. Ovviamente, come è ormai prassi, ci sarà anche la modalità online in cui poter affinare le nostre abilità contro giocatori in tutto il mondo. Potremo scegliere tra partite casuali oppure quelle classificate.

Grafica e Sonoro

La grafica di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, come ci ha sempre abituato Bandai Namco, è sicuramente uno degli aspetti di punta di questo titolo. Se si vogliono vedere le più alte potenzialità grafiche offerte dalle console di ultima generazione si può prendere ad esempio questo gioco. Come abbiamo già visto con altri titoli di questo e altri franchise provenienti da anime e manga, anche in questo vediamo utilizzare l’ormai famoso stile fotorealistico del cel shading. Ogni personaggio dell’enorme rooster è realizzato con estrema cura in ogni dettaglio. La grande mole di texture usate è evidente nella perfezione dei volti e dei corpi dei diversi combattenti.

Il massimo della meraviglia la si raggiungere durante le animazioni. Sia nei combattimenti che nelle mosse speciali che coinvolgono tutto lo scenario circostante. Oltre all’aspetto prettamente estetico, durante il combattimento colpisce molto la grande fluidità dei movimenti. Spettacolari e dal grande impatto scenico il sistema di effetti relativi alle collisioni nelle mosse speciali.

Dal punto di vista dell’impianto sonoro, anche qui si è compiuto un lavoro certosino. Le musiche presenti nella colonna sonora sono infatti quelle che hanno fatto innamorare i fan dell’anime. Sono quindi perfettamente integrate nell’atmosfera del gioco e nelle fasi di combattimento più concitate. L’impianto sonoro è di grande spessore e lo si può notare dagli effetti sonori. In special modo quelli delle collisioni e delle mosse speciali durante gli scontri.

Conclusione Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, è senza dubbi il gioco definitivo che racchiude tutta l’essenza del franchise. Un passo avanti rispetto ai titoli precedenti e che li racchiude tutti allo stesso tempo. Un titolo che è riuscito a coniugare la complessità delle meccaniche di gioco all’avvicinamento di nuovi gamer al genere e al franchise. Grazie alla modalità semplificata, infatti, ci si può divertire sfruttando tutto l’aspetto più spettacolare del gioco, senza troppa fatica e difficoltà iniziale. Insomma tanti punti positivi su cui puntare e un appagamento visivo e sonoro mai avuto fino ad ora nella serie.

In conclusione, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è un titolo che trova la sua formula vincente nell’immediatezza e nella spettacolarizzazione dei combattimenti. Questi aspetti lo rendono sicuramente un accattivante per qualsiasi tipologia di utenza. Da quella che ama il franchise a quella che non ha mai giocato neanche un titolo o che non ha mai provato il genere picchiaduro.