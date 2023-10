L’anime di Jujutsu Kaisen è molto apprezzato dal pubblico ma stando alle ultime al riguardo le condizioni di lavoro in casa MAPPA si confermano ancora una volta contorte e poco conformi alla salute generale del team, che a quanto pare ha anche l’obbligo di non parlare delle situazioni interne lavorative.

Come leggiamo su Comic Book su Reddit è stato condiviso un nuovo report colmo di informazioni al riguardo e tra i dettagli più eclatanti troviamo senza dubbio quello inerente all’NDA, ovvero un accordo di “non divulgazione”. Stando alla fonte ogni dipendente di MAPPA prima di entrare nel team deve firmare questo accordo e da come avete capito i membri interni sono obbligati a non diffondere dettagli sulla produzione lavorativo di MAPPA.

Nonostante questa clausola però, molti animatori hanno rotto il silenzio in merito sfogandosi sui social media: “Non ho niente da perdere, anche se volete portarmi in tribunale fate pure.” Uno degli animatori ha deciso di parlare e vivere serenamente la propria vita lavorativa.

Un altro animatore ha parlato della clausola discussa prima: “Mettere a tacere e costringere lo staff a non parlare delle precarie condizioni di lavoro è una cosa davvero orribile. Lavorare in una maniera più sana e tranquilla per me è la cosa migliore e quindi ho deciso di rompere il silenzio sulla questione”.

Jujutsu Kaisen: alcuni animatori parlano delle precarie condizioni di lavoro in casa MAPPA

Molti commenti nel post in alto hanno confermato di come sia stato giusto esprimersi al riguardo, mentre alcuni artisti hanno detto che non vale la pena dare tutta questa visibilità a MAPPA. Detto questo le condizioni di lavoro all’interno degli studi giapponesi sono sempre più precarie, nonostante il guadagno e la fama totale dello studio. Cosa vedremo in merito a questo durante i prossimi mesi? Cosa ne pensate della questione?

Fonte Comic Book