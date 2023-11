Il bambino e la montagna | Recensione

Un albo illustrato dolce e poetico che ci fa scoprire come cambia la percezione delle cose intorno a noi se entriamo in contatto con esse. Consigliato a chi è creativo e ama entrare in connessione con la natura.

Alfredo Paniconi 2023-11-17T07:00:49+01:00 Un albo illustrato dolce e poetico che ci fa scoprire come cambia la percezione delle cose intorno a noi se entriamo in contatto con esse. Consigliato a chi è creativo e ama entrare in connessione con la natura. Testi: Mario Bellini Illustrazioni: Marianna Coppo Casa Editrice: Lapis Genere: Poetico Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 40 pp. Formato: 18,6×26,9 cm, Cartonato Uscita: Ottobre 2023 Prezzo: 14 €

Il punto di vista cambia la percezione delle cose che ci troviamo di fronte e intorno a noi. Osservare un oggetto, senza conoscerlo a fondo, ce lo fa vedere in una maniera fredda e distaccata. Per entrare in sintonia e conoscerlo a pieno, bisogna avvicinare il nostro punto di vista. Magari scoprendo che oltre il nostro sguardo si celano delle sorprese inaspettate e bellissime. Questo è il tema centrale de Il bambino e la montagna, un albo illustrato scritto da Mario Bellini, illustrato da Marianna Coppo e pubblicato da Lapis Edizioni nell’ottobre 2023. Il titolo originale, è uscito in inglese con Tundra Books nel 2022, con il nome di The boy and the mountain.

La storia racconta di un bambino appassionato di disegno e affascinato da una montagna che vede da casa. La osserva dalla finestra ogni mattino appena sveglio e ogni sera prima di andare a dormire. Un giorno prova a disegnarla, ma nonostante i ripetuti tentativi il risultato non lo soddisfa affatto. Non gli sembra poi così tanto somigliante all’originale. Pensa quindi di andarla a vedere da più vicino. Si incammina così in compagnia del suo cane verso la montagna. Lungo il suo cammino verso la vetta fa diversi incontri.

Ad ogni incontro il bambino disegna ciò che vede e questo diventa un modo per scoprire ancor di più la natura. Il cammino diventa un’ispirazione continua per soggetti sempre differenti da disegnare. Così, senza nemmeno accorgersene, raggiunge la cima della montagna. Da lì scopre nuove prospettive da cui guardare il mondo che lo circonda. Quando poi torna a casa e disegna di nuovo la montagna, questa volta include anche se stesso e i nuovi amici che ha incontrato lungo il percorso.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Mario Bellini costruisce una struttura narrativa circolare con la partenza e ritorno del protagonista. Durante il suo percorso il bambino cresce fino a maturare una maggior consapevolezza di sé e di quello che lo circonda. Scopre la bellezza delle cose che lo circondano e anche l’amicizia. Il bambino è un piccolo artista che disegna tutto quello che vede per meglio interiorizzarlo. La fase del disegno è quindi una metafora del suo processo di crescita. La storia riesce a trasmettere molto bene questo messaggio grazie ad un testo e storia semplice.

Marianna Coppo con Lapis Edizioni ha già scritto e illustrato Petra. Inoltre è autrice anche di due bellissimi albi usciti per Terre di Mezzo, Bravo Buz! e Una storia molto in ritardo. Quest’ultimo finalista al premio Nati per Leggere 2021, nella sezione Crescere con i Libri. In questo albo invece realizza solo le illustrazioni e lo fa in maniera perfettamente abbinata allo spirito della storia e del testo. Nella sua semplicità, lo stile della Coppo riesce a trasmettere in maniera potente ed efficace lo spirito dell’albo stesso. Si simpatizza immediatamente con il bambino e i suoi nuovi amici, proprio perché sono realizzati in una maniera tenera e buffa. L’illustratrice riesce a creare un equilibrio sia nei colori che nelle composizioni. Facendo quindi in modo che durante la lettura ci si trovi in un mondo familiare, caldo ed avvolgente.

Questo albo confezionato da Lapis Edizioni è quello che si può definire un piccolo gioiellino. Quando le illustrazioni riescono ad interagire in totale equilibrio con il testo per trasmettere il messaggio della storia, si può dire che l’albo è magnificamente riuscito. Anche la stampa del libro ottiene la massima resa dal colore delle illustrazioni. Il font usato per il testo, oltre ad essere altamente leggibile, con le sue rotondità, è anche perfettamente abbinato allo stile delle illustrazioni. La carta usata, inoltre, è spessa e porosa, e valorizza ancor di più l’albo stesso. La copertina, infine, è una deliziosa composizione del bambino insieme ai suoi nuovi amici, colpisce al primo sguardo.

Conclusione – Il bambino e la montagna

Il bambino e la montagna è un albo dolce e poetico che narra di un percorso di crescita del protagonista. La storia è semplice e magnificamente intessuta attraverso il testo e le illustrazioni. Il ritmo narrativo è progressivo e porta il bambino a raggiungere il suo obiettivo. Lo stile dell’illustrazione rende la storia dolce e coinvolgente. Con una sapiente scelta riguardo ai personaggi secondari e il loro aspetto.

Il messaggio dell’albo raggiungere il lettore, sia piccolo che grande, in maniera quasi naturale. Questo perché è veicolato in maniera equilibrata e sapiente attraverso il testo e le illustrazioni. Un libro assolutamente consigliato sia per i bambini aspiranti illustratori, che osservatori della natura. Ma è anche caldamente consigliato a coloro che cercano degli albi illustrati che siano l’emblema della tenerezza e della bellezza.