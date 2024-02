Il sito web ufficiale dell’anime televisivo tratto dal romanzo web di Katarina’s Shangri-La Frontier ha scatenato un’esplosione di novità, rivelando nuovi membri del cast e una visual mozzafiato per il nuovo arco dell’anime, intitolato “Tabisuru Ōkami yo, Taishi wo Idake” (Viaggiatore Lupo, Abbraccia la Tua Ambizione). L’immagine è stata magistralmente illustrata dall’artista del manga Ryōsuke Fuji, trasportandoci in un’avventura emozionante che ci aspetta nell’episodio 20 dell’anime, dove ha preso il via questo nuovo arco.

Shangri-La Frontier: nuovi dettagli per il prossimo arco narrativo dell’anime

L’attenzione è tutta focalizzata sui nuovi membri del cast, pronti a farci vivere emozioni indimenticabili:

Ami Koshimizu sarà Tsukuyo Tsukuri, fondatrice di Utopia Inc. e Amministratore Creativo Mondiale del gioco Shangri-La Frontier.

Kaori Nazuka presterà la voce a Ritsu Amachi, produttore esecutivo del gioco.

Kenji Nojima si trasformerà in Sakai Tsukuyogi, il manager pubblicitario di Utopia.

Ma non finisce qui! L’anime continua a scatenare l’entusiasmo, annunciando che il 21° episodio andrà in onda 30 minuti dopo, dalle 17:00 alle 17:30 JST il 3 marzo. Questo ti darà ancora più tempo per prepararti a immergerti in questa straordinaria avventura!

Inoltre, non possiamo dimenticare i membri aggiuntivi del cast per l’arco appena concluso “Shigan Yori Ai wo Komete Hanataba wo” (Un Mazzo di Fiori con Amore da questo Mondo):

Asami Seto nella parte di Setsuna Amatsuki (Tōki Hi no Setsuna)

Shō Hayami nel ruolo di Wezaemon, il guardiano della tomba

Con un cast già stellare che include talenti del calibro di Yūma Uchida, Azumi Waki e Yōko Hikasa, l’anime è destinato a raggiungere vette ancora più alte di azione e avventura.

E se non ti sei ancora lasciato coinvolgere dalla frenesia di Shangri-La Frontier, non preoccuparti! Puoi recuperare tutti i capitoli più recenti del manga gratuitamente sulla libreria Shonen Jump Manga Plus o Planet Manga in versione cartacea.

Fonte Anime News Network