Vinland Saga: il mangaka parla della saga finale del manga

Vinland Saga ha conquistato ulteriormente i suoi fan con la seconda stagione anime nel 2023. In particolar modo ha colto tutti di sorpresa, in quanto ha presentato un protagonista principale molto diverso da quello della prima stagione. Thorfinn infatti lotta per trovare un posto nel mondo circondato dalle pace e dove la violenza non esista. E il mangaka, Makoto Yukimura, ha affermato in passato che il finale della serie era nel nei suoi pensieri.

A tal proposito, infatti, il mangaka ha condiviso un nuovo aggiornamento sul prossimo finale della serie, dando ai fan di Vinland Saga un’idea di quanto tempo mancherà alla fine del manga.

L’anno scorso Makoto Yukimura ha parlato della seconda stagione di Vinland Saga mostrando il suo stupore nel vedere che il successo dell’anime aveva spinto i fan molto di più verso il manga. Una delle cose alle quali ha pensato costantemente durante la serializzazione del manga era l’amore, la guerra e il significato dell’umanità.

Adesso attraverso un nuovo aggiornamento, Yukimura ha confermato che il finale della serie di Vinland Saga non è poi così lontano. Tuttavia il mangaka non ha rivelato quale capitolo porrà fine al manga.

In un certo senso Yukimura non ha fatto altro che confermare qualcosa che era già nota ai lettori. Per di più questa anticipazione sul finale della serie non significa necessariamente che l’universo di Vinland Saga si concluderà per sempre. Nella stessa intervista del 2023, Makoto ha avuto modo di rispondere alle domande circa un potenziale spin-off della storia principale di Thorfinn. Questa eventuale storia sequel esaminerebbe il periodo trascorso dal protagonista vichingo a Istanbul.

Il mangaka diceva che molte persone vogliono che scriva una storia su quando il gruppo principale si era recato ad Istanbul. Questo perché in una storia, Thorfinn e gli altri personaggi parlano molto di andare a Istanbul, senza però approfondire la questione. “Forse sono un po’ delusi dal fatto che ne abbia parlato così tanto senza spiegazioni, quindi mi sento obbligato a farlo esplorare la storia” diceva Yukimura l’anno scorso.

Fonte – Comicbook