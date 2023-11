Vinland Saga: Yukimura svela come ha creato la storia di Thorfinn

Vinland Saga è una delle serie seinen più amate da tutti i fan e quest’anno è tornata sul piccolo schermo con la seconda stagione considerata da molti come una delle migliori del 2023. Studio MAPPA ha adattato il manga scritto e disegnato da Makoto Yujimura e il ritorno della serie anime vedeva Thorfinn cercare la pace mentre lavorava come schiavo in una fattoria. In una recente intervista, il mangaka di Vinland Saga ha rivelato nuovi dettagli sul modo in cui ha iniziato a scrivere la storia di Thorfinn, partendo da un’atmosfera brutale fino al cambiamento di un tono più pacifico della narrazione.

In una nuova intervista, Makoto Yukimura ha discusso di come l’impostazione di Vinland Saga differisse rispetto all’inizio del manga. “È un po’ complicato. Quando ho contattato per la prima volta il mio editor per scrivere la storia di Vinland Saga, la storia non è iniziata con Thorfinn che combatteva gli inglesi in Inghilterra” dice il mangaka. Si scopre infatti che stava progettando una storia che iniziava con lui come schiavo.

Quindi, l’editor con cui aveva parlato a Kodansha gli aveva detto che non avrebbe funzionato e non avrebbe venduto. “Una storia che parte dall’essere schiavo? Pensavo che questa storia riguardasse i Vichinghi e i combattimenti, e tu non ne parlerai? Come lo spiegherò al mio caporedattore?“. Queste sono le esatte parole che il caporedattore aveva detto al mangaka dopo aver ascoltato la sua idea.

Yukimura ha poi spiegato che c’era una parte specifica della serie che intendeva affrontare sulla storia di Thorfinn. Il mangaka voleva molto lavorare sulla realizzazione del suo personaggio principale come uno schiavo. In seguito avrebbe disegnato il cambiamento della sua vita, diventando qualcuno che esplora una nuova terra. Quella era la parte della storia che voleva davvero scrivere.

Il mangaka ha poi discusso di come le indicazioni del suo editor gli avessero fatto cambiare l’inizio di Vinland Saga. “Dopo quella reazione iniziale da parte del mio editor, ho pensato tra me e me che avrebbe potuto avere ragione, però…“. Quindi da questo punto in poi il dubbio si è insinuato anche nel mangaka che ha pensato che avrebbe parlato dei vichinghi, e quindi di guerre e combattimenti. E se avesse incorporato questi elementi, lui insieme al suo editor avrebbero potuto rendere questa storia molto emozionante. Quindi, quando hanno deciso di farlo, sono riusciti a entusiasmare il caporedattore fino a convincerlo.

Fonte – Comicbook