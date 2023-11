Dragon Ball Super: il capitolo 100 mostrerà un plot twist incredibile

Dragon Ball Super sta per raggiungere un traguardo molto importante con la serie manga. Dopo aver debuttato con il primo capitolo nell’agosto 2015, la serie di successo si sta preparando per il suo centesimo capitolo. Questo sarà pubblicato nel prossimo numero di V-Jump e, grazie a una nuova intervista, con il presente articolo vogliamo riportare che il capitolo avrà un aggiornamento “incredibile”.

L’informazione arriva direttamente da Victory Uchida, la mascotte di tutto ciò che riguarda V-Jump. In Giappone, il conduttore ha fatto un live streaming con il suo team, e in questa occasione Uchida ha menzionato il capitolo 100 di Dragon Ball Super. Ha detto ai fan che qualcosa di “incredibile” accadrà nel capitolo 100, e porterà a “sviluppi pazzeschi” proseguendo con la storia.

E alla luce di questa dichiarazione, chiaramente, il fandom di Dragon Ball è andato su di giri. Non capita tutti i giorni che un franchise raggiunga un grande traguardo, e il capitolo 100 rappresenta un’ottima occasione per introdurre alcune novità nel manga.

A questo punto, i fan non hanno idea di cosa stia per accadde dal prossimo capitolo di Dragon Ball Super. Quello che però abbiamo riportato di recente, riguarda il fatto che il manga ha sostanzialmente concluso l’arco narrativo Super Hero con il capitolo 99. Quindi il manga avrà un nuovo arco narrativo.

Anche a tal proposito, non ci sono al momento delle informazioni sulla prossima trama del manga, e il tempo stringe per Shueisha per condividere qualcosa con i lettori. Dopotutto, il prossimo numero di V-Jump arriverà a fine dicembre e il capitolo 100 probabilmente sarà il via al prossimo arco narrativo.

Per ora, i lettori sono convinti che le novità ufficiali arriveranno in occasione dell’imminente Jump Festa. Il manga annuncerà quasi sicuramente un nuovo arco narrativo in lavorazione, ma anche l’anime ha rivelato grosse novità. Stiamo parlando di Dragon Ball Daima.

La serie canonica sarà scritta direttamente da Toriyama in persona e segnerà il ritorno del franchise sul piccolo schermo dopo l’ultimo episodio di Super risalente al 2018. Daima dovrebbe uscire nel 2024 e seguirà gli eventi di Son Goku e di tutti gli altri personaggi diventare di nuovo bambini per via di un desiderio espresso dal drago delle sette sfere.

Fonte – Comicbook