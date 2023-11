Dragon Ball Daima: emergono i primi dettagli sullo staff dell’anime

Una delle novità più grosse del 2023 è sicuramente l’annuncio del ritorno di Dragon Ball sul piccolo schermo. Ci si potrebbe persino sbilanciare e dire che si tratta della notizia più importante dell’anno. Prima di tutto si tratta del franchise shonen più amato e famoso in ogni angolo del mondo, e poi Dragon Ball manca sul piccolo schermo dal 2018. Non molto tempo fa, abbiamo quindi riportato che Son Gaku e tutti i Guerrieri Z torneranno sul piccolo schermo l’anno prossimo in una nuova serie inedita. Attualmente in lavorazione, Toei Animation realizzerà Dragon Ball Daima e con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare i primi dettagli legati allo staff che prenderanno parte al progetto.

L’aggiornamento arriva dai social media, più precisamente da pagine come SupaChronicles, che hanno rilasciato i primi dettagli sul potenziale staff che lavora a Dragon Ball Daima. Cominciamo con il dire che ci sono due registi pronti a “battersi” per dirigere la serie.

Secondo questi aggiornamenti, le due figure sono Yoshitaka Yashima e Aya Komaki, che insieme dirigeranno Daima. Alla coppia si unirà Katsuyoshi Nakatsuru che si occuperà del design dei personaggi. E per quanto riguarda le sceneggiature dell’anime, se ne occuperà la scrittrice Yuuko Kakihara. Per quanto riguarda il team di animazione della nuova serie anime, al momento non ci sono notizie o aggiornamenti sull’argomento.

È molto probabile che questi non diranno nulla a molti degli appassionati del franchise. Per questo riportiamo che Yoshitaka è un animatore con grande esperienza che ha lavorato a tanti episodi di Dragon Ball Super. Per quanto riguarda Komaki, parliamo di un regista che ha lavorato all’anime di One Piece. Ha diretto una serie di episodi per Toei Animation e, soprattutto, ha recentemente lavorato a One Piece Film Red come assistente alla regia.

Come si può intendere facilmente, pare che lo staff che lavorerà allo sviluppo di Daima sarà davvero pieno di talenti. Quindi il ritorno di Goku sul piccolo schermo è buone mani. Ora, i fan dovranno solo aspettare per vedere i primi risultati dello sviluppo dell’anime. Toei Animation ha confermato che il nuovo anime sarà lanciato nel 2024 e seguirà le vicende di Goku che tornerà bambino insieme a tutti i suoi amici e a tutti i personaggi del mondo creato da Toriyama che i fan conoscono.

Fonte – Comicbook