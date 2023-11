One Piece: Toei cambia la programmazione degli episodi dell’anime

L’anime di One Piece ha finalmente mostrato la conclusione di uno degli scontri più importanti per Rufy. Il capitano dei Cappelli di Paglia infatti ha sconfitto definitivamente Kaido e ora l’anime si sta preparando per il prossimo grande arco narrativo. Manca infatti poco al suo debutto anche perché non ci saranno filler dopo l’episodio che concluderà definitivamente Wano. Infatti Rufy e la sua ciurma sono pronti a lasciare le coste del paese chiuso. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che ci sarà un cambiamento della programmazione degli episodi dell’anime.

Come tutti sanno ogni episodio di One Piece viene rilasciato in Giappone la domenica mattina. Ma la pagina ufficiale Twitter dell’anime di One Piece, ha rivelato che tutti gli episodi dell’anime saranno trasmessi un po’ prima. La modifica dell’ora legale quindi porterà alla trasmissione degli episodi un’ora prima al di fuori del Giappone, quindi i fan potranno godersi ogni episodio molto prima del previsto.

One Piece quindi si prepara sempre di più a debuttare con l’arco narrativo finale attualmente in corso nel manga. Come tutti i fan sanno, si tratta dell’arco finale che porrà quindi fine al lungo viaggio di Monkey. D. Rufy dopo oltre 20 anni. In questa fase del manga, Eiichiro Oda si sta concentrando su molti aspetti rimasti nell’ombra per tutti questi anni, anche perché nella saga di Wano ha escluso ogni situazione al di fuori del Paese chiuse.

Di sicuro il 2023 ha rappresentato un anno molto importate per il franchise scritto e disegnato da Eiichiro Oda. Oltre ad aver avviato la saga finale del manga e il grande successo dell’anime con animazioni incredibili e il debutto del Gear Fifth di Rufy sul piccolo schermo, abbiamo visto il live-action su Netflix. Parliamo di un altro successo, questa volta non scontato e completamente inaspettato da tutti. Questo tipo di medium ha solo deluso e non ha mai incontrato un buon consenso da parte dei fan.

Ma con la prima stagione del live-action di One Piece è accaduto, cambiando le sorti dei live-action in generale. Basti pensare che per settimane dal suo debutto è rimasto nella top 10 di Netflix e ora è in lavorazione una seconda stagione.

