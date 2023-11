John Wick: in produzione un progetto anime sul franchise

John Wick è sicuramente uno dei più grandi titoli e franchise multimediale di thriller d’azione americano neo-noir di Hollywood. Chiaramente l’icona che rappresenta questa saga di Hollywood non può che essere Keanu Reeves. Nel corso degli anni, il regista Chad Stahleski ha affinato il talento di John Wick con Reeves sempre al suo fianco e pronto all’azione. E con il presente articolo vogliamo riportare una novità molto importante relativa alla serie americana. Infatti il regista conferma che proseguirà con un nuovo progetto, ossia con un anime.

Durante un’apparizione sul podcast The Discourse, Stahelski ha parlato dell’anime. Si scopre che l’anime di John Wick è in lavorazione e sarà sviluppato da talenti giapponesi. Inoltre pare non sia escluso che da questo progetto verrà fuori un programma televisivo completo.

Il regista in persona ha condiviso che è impaziente di lavorare a questo progetto. Lui e il suo staff ne sono davvero entusiasti perché stanno realizzando un anime giapponese. Chad Stahleski confessa il suo amore profondo per gli anime giapponesi. L’obiettivo è diffondere il mondo di John Wick creando storie interessanti che gli anime possono realizzare meglio del cinema americano.

“Penso che per la TV in particolare, la fase narrativa e l’azione siano due aspetti piuttosto separati. Ma se provassi a combinarli e a presentarne il risultato finale ai fan?” dice Stahleski. Pare quindi che il suo obiettivo sia quello di unire i due aspetti. Nonostante apprezzi molto gli sviluppi lenti delle storie, dopo sei episodi vorrebbe che accadesse qualcosa nei suoi programmi TV. Il suo obiettivo allora è quello di provare a portare in TV quello che si vede nei lungometraggi.

Ricordiamo che questo non sarà il primo progetto televisivo di John Wick. Non è passato molto tempo da quando The Continental è andato in onda con recensioni contrastanti. Al regia c’era sempre Stahleski e quindi molti potrebbero non essere molto convinti. Ma per quell’occasione aveva ammesso di avere poco a che fare con la serie TV. Ora però, pare che sia molto più coinvolto nello sviluppo dell’anime di John Wick, e questo può solo significare cose positive per il progetto.

