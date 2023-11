Capitan Tsubasa: Mark Lenders torna a vestire la maglia della Juventus!

Capitan Tsubasa è una delle serie shonen spokon incentrate sul calcio più famose in tutto il mondo. Non c’è nessun appassionato di manga e di calcio che non conosca la storia scritta e disegnata da Yōichi Takahashi. Parliamo poi di una serie che ha contribuito a diffondere il calcio in Giappone. Molti ritengono che abbia addurittura contribuito al miglioramento di prestazioni della nazionale nipponica. Capitan Tsubasa è un manga che trasuda di competizione e passione per lo sport e tra i personaggi più iconici non si può non menzionare Kojiro Hyuga, altrimenti conosciuto come Mark Lenders.

Spesso il mondo del calcio si è unito a quello dei manga incentrati su questo sport. Recentemente abbiamo infatti parlato di una collaborazione tra Blue Lock e l’Inter, la squadra di calcio italiana. E con il presente articolo vogliamo proprio parlare di un’altra collaborazione tra una squadra di calcio italiana e Capitan Tsubasa. Infatti la Juventus F.C ha riportato sul suo sito ufficiale e sulle pagine social una collaborazione che si focalizza proprio su Mark Lenders. Il calciatore è una figura chiave ancora presente nella memoria di generazioni di appassionati che ricordano il suo iconico “Tiro della Tigre”.