Dragon Ball: Goku e Broly combattono i questa clip fanmade

Dragon Ball non è solo una delle serie shonen più famose di sempre, ma è come un must per tutti coloro che amano il mondo dei manga e degli anime in generale. Si tratta di un’opera che ha influenzato generazioni e generazioni di lettori e tra questi ci sono anche mangaka che si sono affermati in tutto il mondo a loro volta.

Da quando ha debuttato su Weekly Shonen Jump, Goku ha intrattenuto i milioni di fan con l’instancabile ricerca di nuovi stimoli e avversari potenti per diventare il più forte in assoluto. In questi giorni, il franchise è tornato sulla bocca di tutti dopo il grande annuncio di una nuova serie anime intitolata Dragon Ball Daima. E con il presente articolo vogliamo riportare che uno spettacolare cortometraggio fanmade ha portato Goku a scontrarsi contro Broly.

Il video lo si può vedere in cima al presente articolo ed è creato dal creator/YouTuber Eduardo Quintana. Quest’ultimo ha dedicato anima e corpo per realizzare questa clip. Ci ha lavorato per 14 mesi, e questo dimostra quanto siano devoti i fan di Dragon Ball. La clip infatti è impressionante e l’animazione è molto più fluida di quella che si potrebbe vedere nella maggior parte degli anime moderni. La storia originale mette Goku sul campo di battaglia mentre affronta Broly in una gara di allenamento. Ci sono anche dei riferimenti ad altri personaggi come Cheelai e Beerus.

Questo video fanmade non è il primo realizzato dai fan per omaggiare Dragon Ball, ma è uno dei migliori. L’estetica di Dragon Ball Saisen è decisamente unica dato il suo stile in bianco e nero. È impressionante che Quintana sia riuscito a finire un lavoro così complesso in soli 14 mesi.

La serie anime del franchise shonen tornerà sul piccolo schermo l’anno prossimo. Sono passati tanti anni dall’ultima volta che i fan hanno visto Goku e i Guerrieri Z sul piccolo schermo, esattamente dal Torneo del Potere della serie Super. Con l’annuncio di Daima, avvenuto durante il Comic Con di New York, i fan avranno modo di vedere tutti i personaggi della serie tornare bambini a causa di un desiderio espresso con le sfere del Drago.

Fonte – Comicbook