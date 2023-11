Tra le uscite J-POP Manga dell’8novembre 2023 si segnalano Call of the night 11, Cara Sacchan 2 e Dandadan 9.

Continuiamo poi con il fantasy che sta conquistando il mondo, fresco di adattamento anime, Frieren – Oltre la fine del viaggio che ci accompagna con il volume 11.

Continuano le uscite con Oshi no Ko 11 e la dolcissima storia tra i banchi di scuola di Skip and Loafer 3.

Ma eccoci arrivati all’attesissimo primo volume di The Dangers in my Heart, che vi catturerà i cuori grazie alle bellezza e genuinità della co-protagonista Anna!

Restando in tema di bellezze, continuiamo con la battaglia tra streghe del Walpurgis di The War of Greedy Witches 3. Concludiamo la settimana con il primo volume dei Tokyo Revengers full color short stories 1 – STAY GOLD.

Per Edizioni BD invece abbiamo la storia vincitrice del Lucca Project Contest 2022, DOG, della giovane artista Vaga.

Le uscite J-POP Manga dell’8 novembre 2023

Call of the night 11

di Kotoyama € 6,50

Una vampira ha distrutto la famiglia di Anko Uguisu e anche Nazuna conosce la responsabile! Quali sono le sue verte intenzioni? Perché ha aumentato a dismisura la sua progenie, attraverso epoche e nazioni?

Cara Sacchan 2

di Iori Asaga

€ 6,90

Kyosuke Katagiri si trasferisce a Tokyo dallo Hokkaido per frequentare l’università. Lui e la sua ragazza, Sachi Osanai, rimasta nella loro città d’origine, si frequentano da quattro anni. Solo che Kyosuke è sempre più attratto dalla sua vicina di casa, una donna sposata di nome Shino Kunikida, è supererà il limite… Questa storia d’amore travolgente porterà alla felicità o alla rovina?

Dandadan 9

di Yukinobu Tatsu

€ 6,50

Per sconfiggere il kaiju che sta per attaccarli, Okarun ha la brillante idea di trasformare la casa di Momo sfruttando la nanoskin con cui è stata ricostruita, ma non riesce a immaginare nulla di efficace… A sorpresa sarà Kinta Sakata (Pervy) a risolvere la situazione!

Frieren, oltre la fine del viaggio 11

di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe

€ 6,50

Frieren è la maga che ha sterminato il maggior numero di deomni nella storia. Il suo viaggio alla scoprta dell’umanità e dei demoni la porta alla città d’oro dell’estremo nord. Una storia intessuta di legami. Un post-fantasy che riflette i veri sentimenti degli eroi.

Oshi no ko 11

di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari

€ 6,50

La splendida idol Ai Hoshino, celeberrima pop star di soli sedici anni, sembra davvero rappresentare l’adolescente ideale. Ma non è tutto oro ciò che luccica e anche nella sua vita all’apparenza perfetta si annida uno scandalo: pur così acerba, la ragazza è infatti incinta! Raggiunta un’area rurale per partorire con maggiore privacy, Ai dà alla luce due gemelli, aiutata da Goro, un ginecologo che è anche un grande fan della giovane idol. Tuttavia, dopo il parto, il dottore perde la vita misteriosamente… per risvegliarsi in grembo alla sua adorata cantante, reincarnato in uno dei figli di lei! Attraverso gli occhi di Goro, scopriremo così le verità che si nascondono all’interno della scintillante industria dello spettacolo. Quali torbidi misteri si celano dietro le quinte? è possibile raggiungere la vetta del successo senza che il mondo del glamour ti inghiotta completamente? Fin dove sarà disposto a spingersi Goro per proteggere la sua amata, ehm, mamma, Ai? Ruby, animata da un’intensa furia nei confronti del vero colpevole della morte di Ai e Goro, inizia la sua scalata allo showbiz, lasciandosi però dietro una serie di crepe. Aqua, dopo una conversazione con Ichigo Saito, capisce che i suoi ragionamenti erano errati, e il suo desiderio di vendetta si riaccende. Dal canto suo, Kana Arima, insoddisfatta del lavoro da idol, una sera incontra un famoso regista sperando in un ingaggio come attrice. Il rischio, però, è un enorme scandalo…

Skip and Loafer 3

di Misaki Takamatsu

€ 6,50

La prima estate dall’inizio del liceo è finalmente arrivata! Per Mitsumi, sempre piena di buonumore, ogni giorno con i suoi compagni di classe è uno scrigno di sorprese e gioia! Anche se non sono sempre tutti sulla stessa lunghezza d’onda…

The Dangers in my heart 1

di Norio Sakurai

€ 6,50

Kyotaro Ichikawa, un introverso in preda a un tornado di fantasie adolescenziali, passa le giornate a immaginare sogghignando come sarebbe assassinare Anna Yamada, la ragazza più bella della scuola. Il contrasto tra la bellezza di lei e i suoi strani comportamenti, però, inizia a fare breccia nell’ “oscuro” cuore di Kyotaro. La sua adolescenza sta per diventare più movimentata…

The war of greedy witches 3

di Homura Kawamoto

€ 6,50

Il secondo incontro del primo turno del Walpurgis fra Qu Zetian e Giovanna d’Arco sta finalmente per concludersi! Che forma assumerà la magia della “strega senza desiderio”? In seguito, il terzo match vedrà contrapposte due delle streghe favorite per la vittoria finale: Cleopatra e Himiko!

Tokyo revengers. So young (vol.1)

di Ken Wakui

€ 9,90

So young, raccoglie dalla serie principale sei capitoli flashback sui fondatori della Tokyo Manji Gang, in una sorta di “numero zero” che fa da prequel ideale allo spin-off Una lettera da Baji

