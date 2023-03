Frieren: Beyond Journey’s End, trailer, uscita e cast per il fenomeno anime

Frieren: Beyond Journey’s End (Sōsō no Frieren), il manga che ha conquistato il Giappone ha un suo periodo di uscita per quanto riguarda la trasposizione animata, annunciando anche il cast con un delizioso e interessante trailer che mostra le prime immagini al pubblico.

La magia di Frieren continua con la trasposizione animata, travolgendo tutti gli appassionati nel mondo.

Atsumi Tanezaki interpreterà il protagonista e personaggio principale Frieren. Keiichirō Saitō (Bocchi the Rock!) dirige l’anime presso Madhouse. Tomohiro Suzuki (ACCA: 13-Territory Inspection Dept., One-Punch Man, Boogiepop e altri) è responsabile della sceneggiatura della serie.

Reiko Nagasawa (takt op. Destiny) disegna i personaggi. Evan Call (Violet Evergarden, Josee, The Tiger and the Fish, Muv-Luv Alternative) compone le musiche. Il canale ufficiale di TOHO Animation ha diffuso il primo traiiler, che noi riportiamo da ANN:

Frieren: Beyond Journey’s End, trailer, uscita e cast per il fenomeno anime

L’anime in questione è tratto dal manga di Yamada e Abe, apparso con il primo capitolo sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan nell’aprile 2020. Il decimo volume sarà pubblicato il 16 marzo. J-POP ha iniziato la pubblicazione del manga nell’ottobre del 2021; al momento siamo al volume 9 (in corso).

Le vicende mettono al centro un mago elfo che ha appena iniziato a capire il vero significato della vita. La maga elfa Frieren e i suoi coraggiosi compagni di avventura hanno sconfitto il Re Demone e portato la pace sulla terra. Successivamente Frieren sopravviverà a lungo rispetto ai suoi compagni, rimanendo sola.

Dopo essere stata al funerale di uno dei suoi compagni, la maga elfa decide di intraprendere un nuovo viaggio volto alla realizzazione dei desideri del suo gruppo di amici, che molti anni prima hanno salvato la terra da una minaccia malvagia e insormontabile. Questo è il senso della vita per la protagonista di questa storia?

Il manga ha vinto diversi premi, tra cui il New Creator Prize per il 25° Annual Tezuka Osamu Cultural Prize nel 2021 e il 14° Manga Taisho Award nel 2021.

Inoltre, il manga è stato nominato come Miglior Shōnen Manga per il 45° Manga Awards annuale di Kodansha nel 2021 e per il 46° premio nel maggio 2022. L’American Library Association’s Graphic Novels & Comics Round Table (GNCRT) ha incluso il manga nella sua top ten dei migliori romanzi grafici per adulti del 2022.

Fonte ANN