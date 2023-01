Tra le uscite J-POP Manga del 18 gennaio 2023 si segnala Garon 2, secondo e conclusivo volume di una delle serie più iconiche del dio del Manga Osamu Tezuka. Due meteoriti precipitano sulla Terra, in uno di essi viene ritrovato il gigante Garon, un robot di origine aliena con il potere di distruggere l’umanità intera, nell’altro un bambino che negli anni viene cresciuto come un terrestre…

Continuano inoltre le avventure dell’elfa Frieren e dei suoi compagni di viaggio con il nono capitolo della serie e per Edizioni BD, Dada Adventure 3 di Leonardo Berghella e Alessandro Starace.

Continuano Oshi No Ko – My Star 6 (di cui recentemente è stato annunciato l’anime previsto per aprile 2023), BJ Alex Box vol. 11-12, Overlord 16, Black Jack 11, Tableau Gate 24

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 18 gennaio 2023, ricordandovi anche le novità annunciate a Natale.

Le uscite J-POP Manga del 18 gennaio 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Frieren – Oltre la fine del viaggio 9

Di Kanehito Yamada, Tsukasa Abe

€ 6,50

La maga Frieren si incammina in un viaggio per conoscere gli umani. La sua destinazione è Aureole, la terra dove di trova il castello del Re Demone. Proseguendo lungo l’Altopiano del Nord, troverà Macht della Terra d’oro, uno dei sette saggi della distruzione. La storia riflette i ricordi che permeano la dorata città di Weise. Un post-fantasy che ci illustra il passato degli eroi.

Oshi no Ko – My Star 6

di Aka Akasaka, Mengo Yokoyari

€ 6,50

Per lo spettacolo 2.5D di Tokyo Blade è l’ora del debutto in scena! Abiko Samejima, l’autrice del manga originale, aveva rigettato la sceneggiatura nella sua interezza. Dopo il chiarimento con GOA, però, finalmente il copione scritto a quattro mani è pronto: il risultato mette tutta la pressione sulle spalle degli attori… riusciranno ad essere all’altezza?! Intanto Aqua, a cui è stata richiesta una recitazione più emotiva, si trova a fronteggiare il profondo trauma emotivo che la morte di Ai gli ha creato…

Overlord 16

di Kugane Maruyama, so-bin, Hugin Miyama, Satoshi Oshio

€ 5,50

Cosa fai quando il tuo videogioco preferito chiude i battenti? A un passo dallo shut down di Yggdrasil, Momonga ha deciso di restare loggato fino alla fine.

BJ Alex BOX 6 (VOL. 11-12)

di Mingwa

€ 19,80

Solitario, timido e un po’ frustrato, Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster jockey) Alex, un giovane che ama condividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finché, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apprenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

Tableau Gate 24

di Rika Suzuki

€ 6,90

“Rendi felice la custode”.

“The World” è la tableau che, facendosi carico di questo compito, è diventata un essere umano mangiando il cuore del Grand Master. Quando lei sta per agire al fine di esaudire il desiderio più profondo di “Erase”, Satsuki riapre gli occhi!

Black Jack 11 – OSAMUSHI COLLECTION

di Osamu Tezuka

€ 12,00

Fino a dove è disposto a spingersi Black Jack per recuperare i soldi della sua parcella da un paziente? E come fare se il suddetto paziente è morto in un incidente aereo? Ma non sarà questo il solo problema del medico clandestino, che in questo volume avrà a che fare con complotti medici, vendette spietate e un nuovo, tragico grande amore…

Garon 2 – OSAMUSHI COLLECTION

di Osamu Tezuka

€ 15,00

Due meteoriti precipitano sulla Terra e in uno di essi viene ritrovato il gigante Garon, un robot di origine aliena con il potere di distruggere l’umanità intera. Nell’altro viene

ritrovato un bambino che negli anni viene cresciuto come un terrestre. All’insaputa di tutti, i due sono stati volontariamente inviati sul nostro pianeta da una razza aliena per testare l’intelligenza e la saggezza degli abitanti della Terra. Riuscirà l’umanità a non porre fine a sé stessa utilizzando le potenti armi di Garon?

– Edizioni BD –

Dada Adventure 3

di Alessandro Starace, Leonardo Berghella

€ 7,50

Come un tenero e paffuto angioletto, la piccola Dada è caduta dal cielo, senza alcuna memoria del proprio passato. A guidarla, un unico, grande desiderio: esplorare il mondo in ogni dove, procedendo all’avventura e sempre con il sorriso sulle labbra. Chi è davvero questa buffa bambina e chi è alla sua ricerca? Ma soprattutto, da dove provengono gli straordinari poteri di cui è dotata, grazie ai quali può riprodurre le abilità dei propri avversari e che rendono la piccola una rivale imbattibile per chiunque?

RISTAMPE

Il colore venuto dallo spazio – H.P Lovecraft

Il mastino e altre storie – H.P Lovecraft

Zombie 100: Cento cose da fare prima di non morire 1

Tokyo Ghoul:RE 1, 6 e 8

Dead Tube 4, 10 e 13

Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome 5 e 15

The Quintessential Quintuplets 6

Hell’s Paradise – Jigokuraku 13