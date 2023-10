Dragon Ball Daima: un rumor anticipa il periodo di uscita e numero di episodi dell’anime

Una delle novità più importanti della fine di questo 2023 è sicuramente il ritorno di Dragon Ball sul piccolo schermo. In occasione del Comic Con di New York, è stato infatti annunciato Dragon Ball Daima, il nuovo progetto anime che celebrerà i 40 anni dal debutto della serie manga shonen più famosa e amata di sempre. Daima sarà un nuovo progetto anime scritto da Akira Toriyama in persona e dal primo trailer pubblicato, tutti i fan ne sono rimasti colpiti. L’entusiasmo di certo non manca, anche se adesso molti sono curiosi di saperne di più.

Tra i primi dettagli condivisi già dall’annuncio, ricordiamo che Daima debutterà l’anno prossimo. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che secondo un leak ci sarebbe una periodo di uscita e anche il numero di episodi dell’anime.

L’aggiornamento arriva direttamente alla pagina Twitter dell’insider DbsHype. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

According to Daniel Castaneda, Toei Animation Latin America’s Licensing Director: Dragon Ball Daima will premiere in October 2024, he also mentions it’ll be about 20 Episodes long.

Take it with a grain of salt for now, new information is coming at Battle Hour on Jan 27-28.… pic.twitter.com/E1CB1igqvK

— Hype (@DbsHype) October 30, 2023