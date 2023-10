One Piece 1096: i Pirati Rocks debuttano nel manga!

One Piece è in corso da oltre 20 anni e ad oggi continua ad intrattenere tantissimi fan sparsi in ogni parte del mondo. Infatti One Piece gode probabilmente del fadom più grande di sempre che comprende appassionati appartenenti a generazioni diverse. Al momento il manga si trova nel suo arco narrativo finale e da quando Oda ha dato il via alla saga dell’Isola del Futuro, ha sicuramente alzato il livello generale della narrazione degli eventi e dei colpi di scena.

Tutto questo era anche prevedibile, in quanto nell’arco di Wano, ossia quello precedente a quello attualmente in corso, Oda per anni non ha rivelato nulla sugli sviluppi del mondo esterno. E con l’arrivo dei Cappelli di Paglia sull’isola di Egg Head, i fan hanno finalmente scoperto tante cose. E i capitoli più recenti hanno cominciato a introdurre i primi disordini nell’isola con l’ingresso in scena dell’ammiraglio Kizaru e di uno dei Cinque Astri di Saggezza, ossia Saturn.

Dopo aver anche rivelato la vera natura del Frutto del Diavolo di Saturn, One Piece è tornato indietro di oltre 40 anni sull’isola di God Valley, dove i fan hanno potuto scoprire il passato tragico e ingiusto di Kuma. Questo personaggio ha vissuto per quasi tutta la sua vita come uno schiavo per via del sangue dei Bucanieri che scorreva nelle sue vene. E il capitolo 1096 ha dato seguito al falshback mostrando uno scenario inimmaginabile. Infatti Oda ha mostrato più dettagli sul grande incidente di God Valley, che ha visto l’ingresso della ciurma pirata più forte di sempre. Stiamo parlando della ciurma dei Pirati Rocks.

https://x.com/WorstGenHQ/status/1717203945628545062?s=20

Come si può vedere dal contenuto condiviso, è possibile riconoscere tutti i migliori pirati della vecchia generazione in giovane età. Sono tutti pirati dal profilo impressionate ed è possibile vedere Barbabianca, Kaido, Big Mom, Stussy e addirittura Gloriosa. L’unico pirata che non si mostra in questo capitolo è il capitano, Rocks D. Xebec.

Il loro obiettivo era chiaramente quello di appropriarsi dei Frutti del Diavolo che i Draghi Celesti avevano messo in palio per l’atroce gara dello sterminio dei nativi dell’isola. Infatti il capitolo 1096 rivela che Kaido è riuscito a mangiare il Frutto Woh Woh modello drago azzurro, grazie a Big Mom che l’aveva sottratto da Ivankov, prossimo a mangiarlo.