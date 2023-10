One Piece 1095: Oda approfondisce il tragico passato di Kuma

Il manga di One Piece si trova al momento nel suo arco narrativo finale dopo una serializzazione in corso dal 1997. E la saga dell’isola del Futuro ha già rivelato clamorosi colpi di scena ma chiaramente siamo solo all’inizio. E uno di questi riguarda Bartholomew Kuma, che ha debuttato nel manga come membro della Flotta dei 7 al servizio del Governo Mondiale.

Fino all’attuale arco narrativo, probabilmente nessun lettore appassionato di One Piece di sarebbe immaginato di scoprire così tante cose su questo personaggio e la prima in assoluto è che Jewerly Bonney è sua figlia. E l’obiettivo di quest’ultima era trovare Vegapunk per ucciderlo e vendicare la perdita di suo padre.

Kuma, infatti è stato trasformato in cyborg dallo scienziato, ma per volere suo e Vegapunk lo ha espressamente spiegato a Bonney. Ma la sete di vendetta del membro della peggiore delle generazioni è insaziabile e lo ha dimostrato nel capitolo 1094. Sul campo di battaglia invaso dalla Marina, interviene inaspettatamente Saturn, trasformandosi attraverso i poteri del frutto del Diavolo. Nonostante lo stupore e la paura di tutti Bonney si fionda verso il nemico e lo infilza. Chiaramente Saturn ne esce illeso e la afferra con una mano ordinando poi a tutti i marine di puntare alla sua testa.

Da questo punto, il capitolo 1095, mostra il flashback di suo padre con Saturn che dice che Kuma e la sua famiglia sono nati per essere schiavi. Infatti il flashback di questo capitolo è il più triste, ingiusto e violento di sempre. Si torna così, indietro di 47 anni nel Mare Meridionale, nel Regno di Sorbet, esattamente nel giorno in cui nasce Kuma. I suoi genitori mostrano puro amore nei suoi confronti.

Ma questo clima di gioia è destinato a essere completamente distrutto. E suo padre temeva che sarebbe accaduto per via della sua linea di sangue e di quella di suo figlio. Nonostante l’avessero tenuto nascosto, questo dettaglio viene fuori e Kuma, con sua madre e suo padre vengono catturati. In questa faccenda sono coinvolti i Draghi Celesti che fanno di loro i loro schiavi e li sottopongono a un trattamento privo di umanità. Sua madre perde la vita per prima e nonostante questo il padre ripete costantemente a suo figlio di resistere e di continuare a scegliere di vivere perché il guerriero della liberazione, Nika, sarebbe arrivato.

Alla fine Kuma perde anche suo padre, davanti ai propri occhi, per mano di un Drago Celeste che gli spara per essere troppo rumoroso. La crudeltà di questo flashback e del passato di Kuma si evidenziano dalle progressive ferite e danni fisici legate al maltrattamento dei loro padroni.