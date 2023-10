Dragon Ball Daima è il prossimo progetto anime prodotta da Toei Animation, che offrirà a quanto pare un volto diverso a Goku e il suo mondo. Da come si anticipava dai leak questa nuova serie ricorda molto Dragon Ball GT, visto che i protagonisti incontrano un nuovo nemico che li trasforma appunto in bambini, da quel momento i protagonisti dovranno intraprendere un viaggio per trovare una soluzione.

Avete capito bene: non solo Goku ma anche Vegeta diventerà bambino, come possiamo vedere dal post in calce. In più un fattore degno di nota è sicuramente quello riguardante l’originalità, visto che “Daima” non si ispira a nessun manga già esistente, come successo ad esempio con la maggior parte delle opere dedicate a Dragon Ball, anche per questo la suddetta è simile a GT: il suddetto è scritto da Toriyama.

Dragon Ball Daima non sarà ambientato prima o dopo gli eventi del Torneo del Potere e/o Dragon Ball Super: Super Hero. La serie spin-off avrà invece luogo dopo l’eliminazione di Kid Buu ma prima dell’arrivo di Beerus e Whis nel franchise grazie a Dragon Ball Super. Ciò molto probabilmente significa che non vedremo trasformazioni come Ultra Instinct, Super Saiyan God e Super Saiyan Blue e via discorrendo.

Dragon Ball Daima: di cosa tratta la nuova serie anime?

DRAGON BALL DAIMA ANIME OFFICIALLY ANNOUNCED! Fall 2024 pic.twitter.com/8rXbr8oGbc — Hype (@DbsHype) October 12, 2023

Dopo i tanti leak e le congetture, questa nuova serie di Dragon Ball è stata finalmente annunciata e non avrà a che fare con Super. Infatti ancora una volta la timeline ufficiale riguarda la Saga di Majin Buu, ma prima dell’arrivo di Beerus e via discorrendo.

Senza dubbio è stata ispirata da GT e quando sarà disponibile i paragoni di certo non mancheranno. Dragon Ball Daima è prevista per il 2024 e in alto avete anche le prime immagini. Quali sono le vostre prime impressioni? Anche l’animazione sembra simile al lungometraggio DBS: Super Hero.

Fonte Comic Book