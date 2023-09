Il sito ufficiale ha pubblicato alcuni spoiler molto interessanti riguardo Dragon Ball Super, dove al centro oltre i Guerrieri Z troviamo anche Cell Max, il tanto atteso ritorno visto anche nel film Toei DBS: Super Hero. Come accennato negli scorsi articoli è stato aggiunto davvero poco in questa saga e gli eventi vissuti nel film hanno anticipato i numerosi capitoli del manga, che hanno anche condotto un calo di vendite dei volumi in Giappone.

L’unico cambiamento forse “drastico” di questo arco narrativo rispetto alla versione animata riguarda la mutazione di Goten e Trunks, che da come vediamo dalle bozze decidono di lanciarsi contro gli Androidi del Dr. Hedo in vesti di Great Saiyaman X1 e X2, una versione dei due ragazzi vista nella saga prequel del manga.

In quel caso abbiamo visto di come Hedo abbia studiato Goten e Trunks per creare la versione migliore di Gamma 1 e Gamma 2, al momento alle prese proprio contro di due ragazzi, così come possiamo vedere in calce a queste righe e anche sul sito ufficiale di Dragon Ball come già accennato:

Limited-Time Sneak Peek at the Storyboard for the Newest Chapter of Dragon Ball Super! Get a Preview of SUPER HERO Arc Chapter 10 Releasing in V Jump's Super-Sized November Edition!https://t.co/uDE5FL8I6z

#dragonball #ドラゴンボール — DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) September 14, 2023

Dragon Ball Super 97: i nuovi spoiler mostrano chi è il vero villain

Questa è una cosa che appunto non abbiamo visto nel film e oltre una backstory su Crilin, qualche vignetta in più regalata a Broly e l’inserimento di questi nuovi costumi, la saga in questione è rimasta esattamente uguale alle vicende mostrate all’interno del lungometraggio di “Super Hero” uscito ormai in Italia 1 anno fa.

Piccolo e Gohan in questo frangente hanno sbloccato delle nuove forme, rese appunto canoniche proprio con questo arco narrativo appena discusso. Forse il sacrifico di replicare una storia già visto porterà senza dubbio a qualcosa di più intrigante, non dimenticandoci la presenza di Black Freezer. Cosa ne pensate di questa nuova saga? Il capitolo potete sempre leggerlo su MANGA Plus.

Fonte Comic Book