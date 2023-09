Dragon Ball: cosa potrebbe rivelare il Comic Con di New York?

Il franchise di Dragon Ball ha rilasciato costantemente nuovi progetti negli ultimi anni. E recentemente abbiamo riportato che presto un misterioso aggiornamento sarà rivelato tramite un nuovo panel in occasione del prossimo Comic Con di New York 2023.

Di certo Dragon Ball ha pubblicato sempre nuovi progetti come nuovi capitoli manga o episodi di Super Dragon Ball Heroes. Ma è lontano dagli standard dei contenuti che i fan hanno apprezzato, come quando era in corso l’adattamento anime di Dragon Ball Super. È per questo che, da allora, i fan sperano di vedere il ritorno del franchise.

Questo è anche il motivo per cui c’è molta eccitazione per ciò che potenzialmente potrebbe essere annunciato con il nuovo teaser anticipato in occasione del Comic Con. Il panel sarà attivo giovedì 12 ottobre sull’Empire Stage, e questo anticipa che saranno fornite le ultime informazioni sul famoso franchise di manga e anime, Dragon Ball. Si parlerà di nuovi sviluppi nella serie, insieme ad un nuovo misterioso teaser. A rendere l’evento più coinvolgente, sarà anche la comparsa di ospiti speciali.

C’è la speranza che un nuovo progetto anime del franchise shonen venga annunciato, dato che il panel anticipa specificamente nuove informazioni per il “franchise di manga e anime“. Questo quindi andrebbe ad escludere eventuali aggiornamenti su altri progetti come il nuovo attesissimo videogioco Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Allo stesso tempo, i progetti del franchise sono così tanti, che questo nuovo teaser potrebbe riguardare praticamente qualsiasi cosa. Già negli ultimi anni si è parlato di un potenziale nuovo anime, ma potrebbe rivelarsi anche questa volta solo un desiderio.

Ma non è escluso che questa potrebbe essere la volta buona, e quindi rivedere il ritorno dell’anime dopo la conclusione del Torneo del Potere. Non è nemmeno escluso che si potrebbe trattare non di una serie anime settimanale che i fan vogliono vedere, ma invece un nuovo progetto cinematografico ambientato dopo gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero. Al momento, infatti, il manga disegnato da Toyotaro sta adattando proprio gli eventi di quell’arco narrativo.

Fonte – Comicbook