Bleach TYBW: l’anime rimuove una delle scene più famose di Orihime

La seconda parte di Bleach: la Guerra dei Mille Anni ha ufficialmente riunito Ichigo Kurosaki con Orihime Inoue e Chad Yasutora prima della prossima serie di combattimenti. E con il presente articolo vogliamo riportare che l’ultimo episodio della serie ha scatenato un dibattito tra i fan per aver apparentemente rimosso un famigerato momento tra Orihime, Ichigo e Yoruichi Shihouin presente nel manga scritto e disegnato da Tite Kubo. I fan hanno aspettato più di un decennio con la speranza di vedere l’arco finale del manga di Bleach sul piccolo schermo. E tutto si è avverato lo scorso autunno quando studio Pierrot ha presentato ai fan tutto quello desideravano vedere da tempo.

Allo stesso tempo, Bleach: la Guerra dei Mille Anni ha aggiunto e rimosso scene presenti o assenti nel manga per fornire un’esperienza più completa. Alcuni dei momenti più famosi dell’arco finale del manga non sono presenti per rendere l’arco della Guerra dei Mille Anni più efficiente e godibile. Tuttavia l’episodio più recente ha apportato un cambiamento importante dopo il ritorno di Yoruichi nella serie, suscitando scalpore per non aver evidenziato il nuovo look di Orihime.

I wished this was kept. It was a really cute moment between Ichigo and Orihime, and Yoruichi finally return after a very long time, so her return was meh compard to how it was in the manga. It's not a big issue, but I thought this was fun. pic.twitter.com/J47txD9u9G — BSG-B (Toby) (@BSGBAssociate) September 9, 2023

L’episodio 22 di Bleach: la Guerra dei Mille Anni – Separazione riporta ufficialmente Yoruichi nell’anime. Ma mescola un po’ gli eventi del manga. Concentrandosi maggiormente sul combattimento tra Giselle e i Mietitori di Anime, sposta momenti come l’arrivo di Yhwach nella regione del Re dell’Anima. Riguardo la riunione avvenuta nel capitolo 589 del manga di Bleach, Chad chiede a Ichigo cosa pensa del nuovo look di Orihime.

Di conseguenza Orhime si imbarazza e spiega che si tratta di un vestito che Kisuke Urahara l’aveva indotta a indossare con l’inganno. Yoruichi ritorna nella serie e oltre a commentare il look di Orihime, rimprovera Ichigo per non averle fatto i complimenti per l’abito. Il fatto che nell’anime siano assenti alcune scene che possono anche strappare un momento più leggero, fa capire quanto l’anime abbia preso una direzione più seria.

Molti fan speravano di vedere questa scena nell’anime, ma molti altri apprezzano di più questa visione più seria degli eventi. Ichigo e gli altri hanno appena subito il tradimento di Uryu e stanno per affrontare i loro combattimenti più duri. Quindi è chiaro che l’anime mantenga un’atmosfera più cupa e intensa.

