One Piece: il produttore esecutivo parla del vero successo del live-action

One Piece ha finalmente fatto il suo atteso debutto su Netflix, riuscendo a spazzare via ogni singola incertezza o dubbio da parte dei fan. Il progetto supervisionato da Oda è riuscito davvero a riscrivere le sorti dei live-action in generale. Infatti Netflix ha intrapreso il suo progetto più ambizioso fino ad oggi da quando ha iniziato ad adattare One Piece nella vita vera. Il lancio della serie è considerata ampiamente un vero successo, ed è della stessa idea il produttore esecutivo e co-CEO Greg Peters.

Basti pensare che tutto è attestato dei record stabiliti da parte del live-action, battendo serie come Wednesday e Stranger Things. E ora, uno degli amministratori delegati di Netflix sta dando credito al team di One Piece.

One Piece domina la top 10 di Netflix dopo il debutto

L’aggiornamento arriva da Greg Peters, mentre il co-CEO ha parlato di One Piece alla Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference. In questa occasione il dirigente ha affermato che il forte debutto dell’adattamento ha superato “un livello molto alto” che mette in risalto la vasta gamma il lavoro intenso e da parte di tutti i professionisti.

“Si tratta di un livello molto alto da soddisfare, prendere fondamentalmente un manga storico e trasformarlo in un live action“, ha detto Peters. Continua dicendo che nonostante il forte successo, tanti haters sono comunque usciti allo scoperto. Questi sono alla ricerca di un motivo per odiare il live-action e per sminuirlo. “Essere in grado di andare fino in fondo e renderlo estremamente popolare e un successo in tutto il mondo è sorprendente da vedere” conclude Greg Peters.

Naturalmente, basta guardare gli ultimi numeri di Netflix relativi a One Piece per vedere quanto sta andando bene. La serie ha battuto il record di streaming al lancio della quarta stagione di Stranger Things e Mercoledì, dato che le due serie TV hanno superato 84 paesi al momento della loro uscita. One Piece è riuscito a raggiungere la top 46 dei paesi con la sua uscita e ha accumulato 18,5 milioni di visualizzazioni tra il 31 agosto e il 3 settembre.

Con One Piece in cima alla top 10 di Netflix a livello globale, l’adattamento live-action ha dimostrato che Hollywood può riuscire bene anche in questo settore. Peters è soddisfatto del risultato del progetto e, come si può immaginare, i fan sono ansiosi di conoscere il futuro dello show.

