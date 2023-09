One Piece: il live-action supera il record di Stranger Things e di Wednesday

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato e il live-action di One Piece sta riscuotendo tantissimo successo da ogni parte del mondo. Non si tratta di una piccola fetta di appassionati e non, ma di un vero e proprio fenomeno di consensi che probabilmente nessuno si sarebbe aspettato. Questo perché i live-action in generale hanno sempre deluso le aspettative dei fan. Netflix ci ha provato diverse volte in precedenza con serie come Cowboy Bebop, Saint Seiya e Death Note, ma alla fine si sono rivelati progetti di poco successo.

Ma il primo live-action di One Piece ha segnato l’inizio di una nuova era, che ha visto una sorta di rivoluzione del genere live-action. Sicuramente la presenza costante e puntigliosa di Eiichiro Oda come produttore esecutivo, ha portato il prodotto a diventare godibile e apprezzabile. C’è tanto cuore in questa serie e di certo gli errori o le migliorie ci sono, ma si potrebbe parlare di questo in una potenziale seconda stagione.

E con il presente articolo vogliamo riportare dei dati, che attestano il successo che sta riscuotendo questo adattamento live-action. Al momento, infatti, One Piece si trova al primo posto su Netflix in ben 84 paesi. Soprattutto ha superato il record stabilito dalla quarta stagione di Stranger Things e di Wednesday. L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider OP_Netflix_Fan. Di seguito il contenuto:

'ONE PIECE' is currently #1 in 84 countries on NETFLIX, surpassing the record set by 'STRANGER THINGS' Season 4 and 'WEDNESDAY'. pic.twitter.com/cMwRAZRSk6 — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) September 2, 2023

Il fatto che One Piece abbia addirittura superato il record di una delle serie Netflix più seguite e amate di sempre, Stranger Things, la dice tutta. Parliamo di una serie televisiva accolta positivamente dalla critica, in quanto omaggia i riferimenti culturali degli anni ottanta sotto tanti aspetti, quali quello cinematografico e musicale. È una delle serie più viste e apprezzate della piattaforma, avendo ottenuto 5 candidature ai Golden Globe e 41 candidature agli Emmy.

Una delle sorprese più gradite da tutti i fan, riguardo il live-action sulla serie shonen di Eiichiro Oda, è Buggy. L’attore che interpreta questo personaggio, Jeff Ward, è riuscito ad aggiungere dettagli caratteriali e personali non presenti nel Buggy del manga. Questo ha sicuramente dato una marcia in più.