Akira: annunciata la versione originale del manga con pagine a colori

Akira è un manga seinen di genere cyberpunk realizzato da Katsuhiro Ōtomo. Molto probabilmente parliamo di uno dei manga più rappresentativi del suo genere, anche perché è uno dei primi manga a essere esportato con successo in Occidente. E anche se non è riuscito a raggiungere il successo di serie successive come Dragon Ball o Sailor Moon, è considerata l’opera che ha fatto da apripista alla diffusione del fumetto giapponese nel mondo. Gran parte del successo internazionale e transculturale dbel manga è attribuito alla considerazione di essere un esponente del nascente trend cyberpunk. A questo si aggiungono le tematiche e l’ambientazione, che hanno incontrato esattamente i gusti del pubblico dell’epoca, e il suo stile non distintamente giapponese ma più simile al tratto dei fumetti occidentali.

E con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento molto interessante legato ad Akira, scritto e disegnato da Katsuhiro Ōtomo. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Akira" creator Katsuhiro Otomo revealed that "Akira" will get re-released in its original version with all color pages & chapter title pages restored for the first time, just like it was released originally in Weekly Young Magazine.

The manga originally had many changes from… pic.twitter.com/XoHxoogLKI

