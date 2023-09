One Piece – Netflix: perché Buggy è diventato il personaggio chiave del live-action?

Il mondo di One Piece ha introdotto tantissimi personaggi nel corso degli anni, nati dalla geniale fantasia di Eiichiro Oda. E solo poche ore fa, ha finalmente debuttato il primo live-action della storia di One Piece. Molti molti fan si sono chiesti come alcuni di questi sarebbero stati gestiti nell’adattamento live-action. Da Arlong, Garp fino a Capitan Kuro dei Pirati del Gatto Nero, era difficile immaginare a come questi personaggi avrebbero preso vita. Tuttavia, probabilmente il personaggio più difficile da riportare in un adattamento live-action era Buggy. Dopo i primi trailer, molti erano già rimasti delusi. Ma con il presente articolo vogliamo riportare perché in realtà Buggy potrebbe diventare il personaggio chiave di One Piece.

Buggy il Clown, è uno dei villain più bizzarri di One Piece. Condivide un passato con Shanks, il mentore di Rufy, e ha mangiato il Frutto del diavolo Puzzle Puzzle. Questo gli ha conferito dei poteri che gli consentono di staccare le parti del suo corpo e scagliarle contro gli avversari. Nel manga e nell’anime Buggy ha scalato la vetta raggiungendo cariche di spessore come membro della Flotta dei Sette e Imperatore, in modo rocambolesco. E nel live-action di One Piece, tutti questi tratti vengono mantenuti.

Interpretato da Jeff Ward, la versione live-action del personaggio riesce a combinare tanti aspetti diversi. Sebbene Buggy possa essere minaccioso e spaventoso, viene spesso sconfitto dai Pirati di Cappello di Paglia. Inoltre può risultare patetico quando perde alcune sue parti del corpo. Ward ha interpretato ruoli importanti nella sua carriera e chiaramente quello di Buggy è tra quelli più duri. Dalla sua prima apparizione è chiaro che ci saranno chiari paragoni con le numerose versioni del Joker, ma Buggy è un clown tutto suo.

Oltre a centrare la personalità e la minaccia di Buggy nella prima stagione, il live-action di Netflix è riuscito anche a rendere credibili i suoi poteri, il che è un’impresa di per sé. Di fatto vedere l’attore che interpreta quel ruolo e riuscire a convincere il pubblico che i suoi poteri bizzarri sono pericolosi, è una sorpresa. Questo pirata presente anche alcuni esilaranti cenni alla storia del manga, quando perde la parte superiore del busto.

È difficile non amare Buggy in questo live-action, il che è sorprendete in quanto villain. Alla fine, Buggy è interessato solo a se stesso, e a raccogliere tesori, prestigio e, forse, soprattutto, un pubblico. Ward è in grado di prendere tutti questi aspetti e unirli in una personalità contagiosa.

Fonte – Comicbook