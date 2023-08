Dopo la nuova serie e i prossimi DLC inerenti ai videogiochi freschi di pubblicazione di casa Nintendo, Pokémon ha in cantiere di esordire anche con una serie Drama in live action, confermata di recente da Tv Tokyo, così come abbiamo modo di leggere dalla fonte Comic Book.

Stando alla fonte questo drama in live action è il primo del suo genere gestito con questo franchise e si intitolerà Fill Your Pockets With Adventure, e debutterà il 19 ottobre in Giappone. Ovviamente non abbiamo ancora una data di uscita Europea essendo una notizia appena pubblicata in territorio nipponico.

Sostanzialmente la serie TV sarà più matura da come potete immaginare e al post dei bambini e adolescenti il prodotto metterà come protagonista personaggi adulti alle prese con i propri Pokémon. La serie racconterà infatti la storia di Madoka Agaki, una neolaureata che lascia il suo lavoro in una città portuale per trasferirsi nella vivace città di Tokyo.

Lì Madoka entra a far parte di un’agenzia pubblicitaria e proprio da quei momenti Madoka si ritrova disillusa dalla vita in città, anche se le vicende prendono una svolta quando sua madre le invia un pacco. La scatola contiene il vecchio Game Boy di Madoka con Pokemon Rosso, e la nostra eroina scopre presto alcune importanti lezioni di vita dal gioco di successo.

Pokémon: annunciata una Serie Drama in live action

Nanase Nishino, protagonista di questa serie ha dichiarato: “sono sorpresa di come sia successa questa cosa. Avevo appena parlato ad un mio amico di come mi sarebbe piaciuto lavorare nel mondo Pokémon e dopo qualche giorno ho ricevuto la chiamata per il ruolo.

Sono felice di entrare nel cuore degli appassionati del franchise, anche perché io sono la prima ad aver giocato tantissimi titoli del franchise: ora anche io faccio direttamente parte di questo fantastico mondo”.

Fonte Comic Book