Pokémon: Paldean Winds: annunciato il nuovo anime di Wit Studio

Pokémon ha annunciato che una nuova serie anime è in arrivo. E questa si concentrerà molto sulla regione di Paldea da Pokemon Scarlatto e Violetto. Si intitolerà Pokemon: Paldean Winds e questo annuncio è chiaramente accompagnato da un trailer visibile in cima al presente articolo. In questo modo tutti i fan possono dare un primo sguardo a cosa dovranno aspettarsi dalla nuova serie!

Pokemon Horizons: La Serie al momento sta già esplorando la regione di Paldea negli ultimi episodi dell’anime in onda in Giappone. Tuttavia l’anime non adatta fedelmente gli eventi dei videogiochi, cosa a cui i fan erano abituati durante l’era di Ash Ketchum protagonista.

Sembra che le cose cambieranno con l’imminente nuova serie anime web, Pokemon: Paldean Winds. Questa sarà formata da quattro nuovi episodi con animazioni prodotte da WIT Studio, famoso in tutto il mondo per le prime tre stagioni de L’Attacco dei Giganti, Ranking of Kings e la prima stagione di Vinland Saga. Il primo trailer di Pokemon: Paldean Winds presenta i tre personaggi principali insieme ai loro partner.

Quindi Pokemon: Paldean Winds sarà una nuova serie web animata e debutterà sul canale YouTube ufficiale di Pokémon a partire dal 6 settembre. Avrà una durata di quattro episodi e seguirà le vicende di tre studenti che frequentano l’accademia di Paldea. I loro nomi sono Ohara e il suo partner Fuecoco, Aliquis e il suo partner Meowscarda, e Hohma e il suo Quaxly. Al momento non abbiamo ancora modo di dire la durata di ciascuno di questi episodi, quindi continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

Quest’anno la serie Pokémon ha sorpreso tutti i fan presenti in ogni parte del mondo, quando ha lanciato a marzo la nuova stagione anime intitolata Horizons. Il motivo principale è legato al fatto che dopo oltre 20 anni il protagonista assoluto, Ash Ketchum, non sarebbe più stato al centro delle avventure. Infatti, dopo aver coronato il suo sogno di diventare campione del mondo, la società giapponese The Pokémon Company ha annunciato due nuovi personaggi che lo avrebbero sostituito. Stiamo parlando di Liko e Roy, che hanno dato inizio a una nuova generazione.

Fonte – Comicbook