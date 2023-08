Black Clover: il manga non è più presente su Weekly Shonen Jump?

Black Clover è tra i manga shonen più seguiti di sempre e ormai sono passati quasi dieci anni da quando ha fatto il suo debutto nel 2015. Quest’anno ha reso tutti i suoi fan entusiasti per via dell’uscita del primo film anime originale della serie scritta e disegnata da Yuki Tabata.

Per quanto riguarda il manga, al momento si trova nella fase finale delle vicende di Asta. Dopo una pausa, Black Clover è tornato, con Asta che guidava la carica nel suo atto finale. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che un nuovo promo fa temere il peggio a tutti i fan per il manga.

Tutto è venuto alla luce con la pubblicazione dell’ultimo numero di Shonen Jump di questa settimana. Quindi i fan hanno notato qualcosa di strano. Nella sua scheda per le serie attuali, gli utenti possono trovare una foto con le più grandi serie di Shonen Jump, incluso Black Clover. Tuttavia è stata aggiunta un’immagine nascosta, che rimuove completamente Asta.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Shonen Jump has uploaded 2 new banners to their 'Current Series' site, one shown as displayed, and a second hidden one that removes 'Black Clover' from the line-up.

Nothing is yet known regarding the status of the series in the magazine, so we'll report any upcoming information. pic.twitter.com/h8BVYSAjDa

— Shonen Jump News (@WSJ_manga) August 6, 2023