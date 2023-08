Dragon Ball Super dopo la conclusione della sua versione anime ha continuato di gran lunga con le saghe del manga e tra quelle più recenti troviamo sicuramente quella di Moro. Il villain era capace di assorbire e divorare i pianeti, così da diventare sempre più forte a ognuno di questi sacrifici: questo ha messo in seria difficoltà Goku e Vegeta.

Senza anticipare nulla i guerrieri riescono a ribaltare le sorti dello scontro grazie a Merus, il protagonista della nuova illustrazione di Toyotaro. Inizialmente il personaggio fu presentato come una sorta di guida per i Saiyan, dove durante la minaccia di Moro quest’ultimo gli donava supporto per trovare la strada giusta per vincere la sfida.

Successivamente Merus si rivelò un Angelo dello stesso livello di Whis, quindi anche più forte di Goku e della sua forma Ultra Istinto. Addirittura tale personaggio dona una grande mano al protagonista di Dragon Ball, aiutandolo a scoprire la natura dei suoi poteri e dello sblocco completo del suo potenziale: insomma, un personaggio molto importante.

Recentemente Toyotaro ha deciso di condividere nel numero 21 di Dragon Ball un’illustrazione meravigliosa dedicata proprio al personaggio, e questa volta la suddetta non sarà in bianco e nero ma a colori. Il design è come sempre dettaglio e superbo e i colori sono forse la parte migliore del disegno.

Dragon Ball Super: Toyotaro mostra una nuova illustrazione di Merus

Merus new illustration by Toyotaro! pic.twitter.com/iw3WrHnmAd — Hype (@DbsHype) August 1, 2023

L’illustrazione è molto colorata da come potete vedere e mostra l’Angelo Merus in tutto il suo splendore. Questo è uno dei personaggi creati da Toyotaro insieme a Toriyama, quindi fanno parte solamente di Super e non della serie originale. Una figura importante che forse in futuro potrebbe sbloccare definitivamente il vero potenziale di Goku, facendolo diventare degno di sfidare anche Wish e lo stesso Merus. Cosa ne pensate di questo nuovo disegno?

Fonte Comic Book