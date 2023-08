Dragon Ball Super: svelate le correzioni di Saiyaman X-1 e X-2 di Toriyama

Nella serie di Dragon Ball Z, Akira Toriyama aveva introdotto il proprio modello di super eroe attraverso l’alter ego di Gohan. Stiamo parlando di Great Saiyaman, grazie al quale il figlio di Goku poteva nascondere il suo potenziale fuori dal comune senza intaccare la sua vita da ragazzo “normale”. E Toriyama ha riproposto questo tipo di personaggio anche nell’arco prequel di Dragon Ball Super, coinvolgendo questa volta Goten e Trunks. Infatti la serie Super ha dato il benvenuto a due nuovi super eroi quest’anno, ossia l’alter ego di Goten e Trunks, noti come Saiyaman X-1 e X-2.

I due giovani saiyan si travestivano da discepoli di Saiyaman e combattevano il crimine durante il loro tempo libero da scuola. In questo modo Trunks e Gohan sono rimasti coinvolti in un complotto dell’Esercito del Fiocco Rosso. Con il presente articolo vogliamo però riportare alcune correzioni che Toriyama ha fatto sul design iniziale di Saiyaman X-1 e X-2. L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Saiyaman X-1 & Saiyaman X-2 designs and corrections by Akira Toriyama! Toriyama corrected the muscles and made them less bulky since they’re high schoolers pic.twitter.com/RzNSqs8hUI — Hype (@DbsHype) August 1, 2023

Come si può vedere, queste illustrazioni pubblicate, mostrano il design iniziale del duo Saiyaman. In basso a destra si possono osservare due schizzi e quello più piccolo è il primo design dei due saiyan. Il secondo sketch invece è una correzione realizzata da Akira Toriyama in persona. Quindi, il famoso mangaka ha apportato alcune modifiche al design della coppia.

Ovviamente, lo stile di disegno di Toriyama è sacro quando si tratta di Dragon Ball. E queste correzioni effettuate da lui stesso sono ben apprezzate dai fan. Infatti ha reso Gohan e Trunks più snelli nella loro uniforme, dando più coerenza con la loro età. I due ragazzi sono decisamente in forma, ma sono al liceo.

Dopo la conclusione dell’arco prequel che vedeva i due Saiyan protagonisti, Toyotaro ha iniziato a disegnare un nuovo arco. Si tratta di quello attualmente principale, ma è un adattamento del film più recente della serie. Si tratta di Dragon Ball Super: Super Hero e nell’ultimo capitolo ha debuttato la nuova trasformazione di Piccolo. Tutti i fan sono più interessati a scoprire ulteriori sviluppi legati a Freezer e ai suoi nuovi piani.

Fonte – Comicbook