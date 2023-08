L’Uomo Tigre – Il Campione è una delle serie anime più amate in Italia, dove tantissime generazioni sono cresciute e nel corso del tempo hanno portato nel cuore i combattimenti di “Tiger Mask”, volti a guadagnare una cifra degna per donare una vita migliore agli orfani della sua città.

Fortunatamente Yamato Video in collaborazione con Prime Video sta offrendo un servizio di nome “ANiME GENERATION”, dove il pubblico può trovare un vasto catalogo di anime cult come questo discusso in questo articolo, insieme a tanti altri come Saint Seiya per esempio.

Come leggiamo su Facebook Yamato Video ha specificato che per la prima volta in streaming in Italia l’anime è arrivato grazie a questo servizio, e che al momento sono presenti 100 episodi. Sempre dal post leggiamo una nota per la navigazione su Prime Video:

“Per facilitare la navigazione su Amazon Prime Video, abbiamo suddiviso la serie in stagioni da 20 episodi ciascuna. Prime Video, però, riavvolge la numerazione a ogni stagione, quindi questo gruppo di episodi corrisponde agli episodi 11-15 della quinta stagione.” Il gruppo è il seguente e riguarda un consiglio di visione da parte dell’azienda stessa:

#091 – La tela del ragno

#092 – Mistero Nero

#093 – Un consiglio prezioso

#094 – L’onore dell’Uomo Tigre

#095 – Il piranha

Uomo Tigre – Il Campione è disponibile su ANiME GENERATION

In calce il cast italiano di doppiatori:

Cast italiano:

Naoto Date/Uomo Tigre: Marco Bonetti, Oliviero Dinelli

Ruriko: Liù Bosisio, Gabriella Andreini

Kenta: Gabriella Andreini

Mister X: Nino Scardina

Daigo Daimon: Gabriele Carrara

Ken Takaoka: Marco Joannucci

Gigante Baba: Bruno Cattaneo

Grande Tigre/Mistero Nero: Renato Montanari

Telecronista: Sergio Gibello Naoto Date è un guerriero/wrestler forgiatosi nella Tana delle Tigri, uno dei posti più ardui e violenti per una persona. Fin dall’infanzia il protagonista della storia vive in quel luogo, fino a quando Date non decide di salire sul ring per combattere le ingiustizie e portare a casa dei soldi per aiutare i più bisognosi. Una storia drammatica e profonda che ancora oggi è capace di toccare l’anime degli spettatori, nonostante il medium sia ormai in continua evoluzione. Cosa ne pensate di questa nuova aggiunta? Fonte Facebook