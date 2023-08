One Piece – RED e altri film del franchise arrivano in streaming: ecco dove guardarli

Anche One Piece: RED dopo Dragon Ball Super: Super Hero è approdato sulla nota piattaforma streaming Crunchyroll, insieme ad altri lungometraggi appartenenti al franchise animato tratto dal manga originale di Eiichiro Oda. Come ben sapete la piattaforma detiene di diritti per la pubblicazione in simulcast della produzione Toei, quindi se volete recuperare l’anime l’abbonamento ci sta tutto, specie se consideriamo anche le ultime novità.

In uno dei momenti più importanti della saga di Wano, Crunchyroll ha deciso di pubblicare insieme a tutti gli episodi ufficiale dell’anime, anche il film “Red,” insieme a “Stampede” e “Gold”, ampliando in questo modo tutto il catalogo a tema, in attesa del Gear Fifth anche in versione animata.

I tre lungometraggi appena citati sono presenti in streaming anche su Prime Video da alcuni mesi ormai, ma chi non usa tale servizio sarà sicuramente contento di sapere questa notizia, e nel caso i vari utenti si vogliano fare una maratona a tema One Piece, e anche giusto che abbiano gli ultimi tre film pubblicati del franchise.

Mentre gli altri non sono canonici, One Piece: RED ha deciso di creare una timeline molto interessante incentrata sul personaggio di Shanks e sua figlia Uta. I Mugiwara infatti sono alle prese con la “voce” della ragazza, forse una delle più potenti all’interno del mondo creato da Oda.

One Piece – RED e altri film del franchise arrivano in streaming: ecco dove guardarli

It's time! One Piece Film Red and One Piece: Stampede are now streaming in English sub and dub on @Crunchyroll. 🔥 WATCH: https://t.co/OGV2VubyWC pic.twitter.com/7nsBOAQWWa — One Piece (@OnePieceAnime) July 28, 2023

Shanks è uno dei personaggi più enigmatici della storia e come detto anche da Oda una volta che quest’ultimo entra in gioco, siamo nel pieno della parte finale della storia. One Piece: RED alla fine si è posto come ponte tra il manga e l’anime appunto, inserendo adagio il personaggio del Rosso rimasto occultato per molto tempo all’interno della storia. Rivedrete/vedrete il film sulla piattaforma streaming?

Fonte Comic Book