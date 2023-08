One Piece – Netflix: l’attore di Sanji parla dei ritmi dell’addestramento

Il prossimo mese sarà quello in cui il live-action di One Piece debutterà ufficialmente su Netflix. Ed Infatti, questo potrebbe essere il più grande evento per i Pirati di Cappello di Paglia, previsto per il 31 agosto. Abbiamo riportato diverse dichiarazioni degli attori che interpreteranno i personaggi più amati di sempre e con il presente articolo vogliamo riportare le parole del giovane attore Taz Skylar sul tempo impiegato per riuscire a combattere “come” Sanji.

Skylar ha confessato che per eseguire le sue acrobazie ha approfondito i dettagli più importanti di Sanji. Soprattutto ha confermato che ogni singolo calcio che si può vedere negli episodi, sono tutti fatti da lui. “Non c’è CGI sulla mia gamba e la mia controfigura era il mio allenatore che mi incoraggiava con molto entusiasmo” ha detto il giovane attore.

Era con lui in ogni fase e aveva vari altri allenatori. Aveva deciso da subito che avrebbe voluto fare tutto lui. L’addestramento prevedeva inizialmente una sessione di due ore al giorno dopo il suo arrivo in sud Africa. “Mi stavo già allenando con un mio amico che è cintura nera di taekwondo” ha detto Skylar. E quando è arrivato in Sud Africa, hanno iniziato con circa due ore al giorno di allenamento. Era evidente che non sarebbe stato sufficiente, in quanto privo di un background nelle arti marziali.

Taz ha poi spiegato la dedizione e l’impegno che ha mostrato quando ha dovuto interpretare lo Chef dei Cappelli di Paglia di One Piece. L’andamento di addestramento per il personaggio è andato sempre crescendo e intensificandosi. Infatti inizialmente erano due ore al giorno che poi sono diventate quattro. Queste non erano sufficienti quindi sono passate a cinque. Ma un altro problema era la presenza di pochi trainer per affiancarlo e allenarlo per cinque ore.

Dunque Skylar ha risolto portando il suo trainer personale da Londra, che è rimasto con lui per circa quattro mesi in Sud Africa in una stanza separato. E così tutto è andato più spedito in quanto si allenava anche la sua controfigura, per tutte le ore che erano disponibili e necessarie che potevano dedicargli. “Donnie, il nome dell’altro mio allenatore, continuava ad allenarsi letteralmente fino alla chiusura, ed era così ogni giorno“.

Fonte – Comicbook