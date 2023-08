Alberto, Gustavo e l’osso | Recensione

Un albo illustrato che insegna l’importanza dell’amicizia, della collaborazione e della gioia che scaturisce dalla condivizione. Un libro scritto in maniera leggera e illustrato in modo divertente che lo rende assolutamente adatto a tutti.

Alfredo Paniconi 2023-07-31T05:57:39+02:00 Un albo illustrato che insegna l’importanza dell’amicizia, della collaborazione e della gioia che scaturisce dalla condivizione. Un libro scritto in maniera leggera e illustrato in modo divertente che lo rende assolutamente adatto a tutti. Testi: Marco Viale Illustrazioni: Marco Viale Casa Editrice: Sinnos Editrice Genere: Comico Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 48 pp. Formato: 18,5×24 cm, Cartonato Uscita: Febbraio 2023 Prezzo: 14 €

L’amicizia è un valore importante, specie se è sincera. Quando si attraversano dei momenti difficili, in particolare, la si può riconoscere ancora meglio. In Alberto, Gustavo e l’osso i due protagonisti della storia sono grandi amici e condividono gioie e difficoltà della loro esistenza. Questo albo illustrato è scritto e illustrato da Marco Viale e pubblicato da Sinnos Editrice nel febbraio 2023.

Come dicevamo, Alberto e Gustavo, due cani randagi protagonisti di questa storia, passano le loro giornate alla ricerca del cibo. Sono sempre a stomaco vuoto e tra mille disavventure, ecco finalmente un colpo di fortuna. Trovano nel bosco un grande osso. I due decidono di mangiarlo in tutta tranquillità il giorno dopo e decidono quindi di seppellirlo. Ma l’indomani il succulento osso è scomparso. Iniziano dunque a vagliare tutta una serie di indiziati del furto. A partire dal lupo, che però sembra essere in vacanza. Vanno a trovare l’orso, la volpe, le gazze e la faina, nella speranza di trovare il colpevole del furto e anche il loro prezioso osso. Alla fine i due cani riescono a ritrovare l’osso, ma non è stato trafugato da nessuno dei loro sospettati. Anzi, saranno proprio gli indiziati a dare una mano ad Alberto e Gustavo per recuperare il prezioso osso.

La storia narrata per testo e immagini da Marco Viale veicola messaggi forti e importanti. Dietro una patina scanzonata e leggera si celano infatti dei sottotesti interessanti. L’amicizia tra i due randagi è la base. Da cui si affronta il tema della cooperazione, condivisione nel loro rapporto. Quando c’è la scoperta di un tesoro che decidono di nascondere per poi spartirlo questo è ancor più evidente. Ma lo si nota anche nella ricerca e nel vaglio dei possibili colpevoli del furto dell’osso. Tutto questo è affrontato in maniera leggera e divertente, senza sovraccaricarlo di pesante retorica.

Lo stile grafico digitale è coloratissimo e rende ogni scena ancor più vivace e divertente. Sia i protagonisti che i personaggi comprimari rappresentati sono molto ben caratterizzati, ciascuno con la sua personalità e caratteristiche identificative. Questo non fa che dare anche maggior profondità alle vicende narrate, senza trascurare l’aspetto prettamente estetico. Dal punto di vista visivo infatti ogni pagina è piena di colore, movimento, dinamicità e allegria. La scelta dei colori così brillanti tra le pagine e la costina in fucsia fluo, rende il tutto armonioso e leggero. Il libro, come tutta la produzione della casa editrice Sinnos, è confezionato in maniera egregia.

La loro attenzione è rivolta sia alle tematiche affrontate, ma anche al confezionamento degli albi stessi. A partire dalle cromie, sempre molto variopinte del loro catalogo. I libri prodotti da Sinnos si caratterizzano anche per i testi scritti con font ad alta leggibilità. Questo è sicuramente un fiore all’occhiello della casa editrice romana. Ma non è il solo. Come dimostra anche Alberto, Gustavo e l’osso, i temi importanti negli albi illustrati pubblicati, sono sempre accompagnati da una narrazione testuale e illustrativa di alta qualità.

In tutto ciò, non si trascura l’aspetto ludico, specie se l’albo fa letto a bambini di piccola età. Questi temi importanti sono infatti narrati in maniera che il bambino li recepisca nella maniera meno invasiva e più divertente possibile. Insomma, in questo albo ritroviamo tutto questo. Per cui è consigliabile la lettura anche ai bambini piccoli se li si vuole avvicinare a queste tematiche in modo leggero e spensierato. Non da ultimo, altro fattore per nulla trascurabile, è il costo decisamente basso dell’albo. Sebbene possa sembrare un aspetto puramente veniale, questo non lo è affatto, anche perché il costo ridotto non va a discapito della qualità del prodotto in ogni suo aspetto.

Conclusione – Alberto, Gustavo e l’osso

Alberto, Gustavo e l’osso è un albo illustrato dall’anima colorata e allegra. Sia per quanto riguarda i testi, semplici, buffi ed essenziali. Sia per quanto riguarda le illustrazioni, divertenti, variegate e ricche di curiosi innesti. Un libro che impreziosisce le grandi tematiche riguardanti la solidarietà e l’amicizia in una chiave leggera e comica. Infatti, saranno proprio i sospettati del furto dell’osso a dare una mano ai due protagonisti a recuperarlo. Un altro messaggio importante è quello che riguarda il rispetto del prossimo e contro le valutazioni con sospetto e superficialità. In definitiva un ottimo libro da leggere ai bambini, ma che può insegnare anche molto agli adulti.