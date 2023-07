Dragon Ball Super: la serie dovrebbe realizzare un film su Goten e Trunks?

Dragon Ball Super dovrebbe realizzare un film anime su Goten e Trunks? Si tratta di una domanda lecita, dettata dal fatto che man mano, tutti i personaggi ne stanno ricevendo uno. L’ultimo lungometraggio e l’attuale arco del manga, ha messo Goku e Vegeta in un ruolo marginale. Dragon Ball Super: Super Hero, infatti, si concentra su Gohan e i suoi poteri latenti, ma soprattutto su Piccolo e la sua prima trasformazione.

Inoltre basti pensare che personaggi come Broly sono i preferiti dei fan, e ce ne sono altri non ufficialmente canonici. È comprensibile che Goten e Trunks siano passati in secondo piano rispetto a quanto detto. Tuttavia, mentre il manga di Dragon Ball Super resta sugli eventi del film, questo sarebbe il momento per dare spazio a Goten e Trunks in un film che li faccia salire di livello come Gohan e i loro padri.

Bisogna infatti dire che il manga di Dragon Ball Super ha presentato un arco narrativo prequel incentrato proprio sui due saiyan. Tuttavia, questo arco non ha riscosso molto successo tra i fan, probabilmente perché offriva qualcosa di già visto.

Goten e Trunks sono diventati due adolescenti, che frequentano il liceo. Ma aldilà delle ore scolastiche e diurne, i due agivano come super eroi mascherati per ripulire le strade dalla violenza e dai pericoli. I ragazzi hanno affrontato Hedo e i suoi androidi di nuova generazione prima che lo scienziato svelasse i suoi nuovi androidi Gamma. Una trama del genere non può andare bene per un film.

Il potenziale esplorabile di questi personaggi c’è, quindi sono decisamente idonei per essere i protagonisti di un film della serie Dragon Ball Super. Personaggi come Gohan e Piccolo, questi sono saliti di livello in alcuni lungometraggi di Dragon Ball Super. Invece Goten e Trunks si mostrano solo in apparizioni minori come “muscoli” di supporto sul campo di battaglia o per spazi comici.

Questo è vero, però, soltanto fino al time-skip dei due Saiyan che da bambini sono diventati adolescenti. Infatti è possibile pensare che l’obiettivo di Toyotaro e Toriyama non fosse semplicemente di sfruttarli per temporeggiare il debutto del nuovo arco. Dietro tutto questo c’è stata comunque una concentrazione significativa di energie per portare avanti la trama su Goten e Trunks. È chiaro che il franchise non si è del tutto dimenticato dei due Saiyan, ma al momento sembra che non abbiano nessun priorità.

Fonte – Comicbook